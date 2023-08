BRAVO, SPLITE! PRIKUPLJENO GOTOVO DVIJE TISUĆE DOZA KRVI: "Sada su na redu mlade osobe kako nam se ne bi događalo ono što se događalo proteklih godina"

Kampanja “12 minuta za 3 života” koju su ovoga ljeta pokrenuli splitski Crveni križ i Zavod za transfuzijsku medicinu splitskog KBC-a, potaknula je brojne Splićane da se uključe u ovu hvalevrijednu akciju kako bi spasili nekome život, a danas je nastavljena akcijom u Marmontovoj ulici. Akcija službeno završava danas upravo druženjem građana kod Pirje.

Građani i svi zainteresirani već od 9 sati pa do sve do podne imaju priliku izmjeriti razinu hemoglobina i šećera u krvi, provjeriti tlak, ali i saznati sve o mogućnostima darivanja krvi.

"Pozivamo građane da nam se pridruže ovoga ponedjeljka u Marmontovoj ulici gdje će imati priliku učiniti nešto korisno za vlastito zdravlje, a uz to će se educirati i o zdravstvenim benefitima darivanja krvi i saznati sve o ovoj plemenitoj aktivnosti.

Također, nadamo se da će i osobama koje nikad nisu darovale krv ovaj događaj biti koristan, jer će imati priliku dobiti odgovore stručnjaka na sva pitanja vezana za darivanje krvi, kako bi postali dobrovoljni darivatelji i tako nekome u budućnosti spasili život", kazao je pred koji dan Tomislav Gojo, ravnatelj splitskog Crvenog križa, najavljujući ovu akciju.

Danas su predstavnici Crvenog križa i Zavoda za transfuziju objavili i podatke darivanja krvi za vrijeme trajanja kampanje koja je imala za cilj povećati broj darivatelja tijekom ljeta, kada je potražnja za krvi najveća.

"Mi smo tu od jutros, neki su bili, vidjeli te se nadamo da će ovo pozitivno utjecati i na ostale i da će se pridružiti. Nije ovo samo jedna stvar koja se radila ovoga ljeta. Na više načina je Crveni križ nastojao animirati i potaknuti da dođu darivatelji krvi tako da je potaknuta i ova kampanja '12 minuta za 3 života' koja zapravo hoće reći da jedno darivanje krvi traje 12 minuta, a od te jedne doze koju dobijemo od njega proizvedemo tri pripravka i možemo pomoći tri osobe", komenitrala je hvalevrijednu kampanju pročelnica Zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Split doc. dr. sc. Slavica Dajak.

Kampanja '12 minuta za 3 života' je početak jedne intezivnije kampanje

Pročelnica ističe da je ovo jedna vrijedna kampanja te da se nada da će biti prepoznata kod onih koji dvoje da li da izdvoje tih 12 minuta i daruju krv. Također, kazala je kako je ovo službeno kraj kampanje '12 minuta za 3 života' u kojoj je skupljeno gotovo oko dvije tisuće doza krvi.

"Ono što sada primjećujemo, primjećujemo jedan porast u brojkama. Ovo je jedan ljetni period, upućivali smo apele, pozivali. Sve se to odrazilo da imamo jedan povećani ulaz za nekih 20% zadnjih mjesec dana s čime smo jako zadovoljni. U brojkama bi to bilo oko 2.000 doza", kazala je.

Ovo je službeno kraj kampanje '12 minuta za 3 život', ali će Crveni križ nastaviti ne samo s pozivima nego i s educiranjem.

"Svjesni smo da je osmi mjesec najkritičniji što se tiče nestašica krvi. Upravo u ovom mjesecu smo krenuli s kampanjom '12 minuta za 3 života' s ciljem da izbjegnemo nestašice, da povećamo ulaz i to je ono što se i dogodilo. U ovih zadnjih mjesec dana imamo 1.900 darovanih doza krvi što je za 200 više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ovu kampanju shvaćamo kao jedan početak intenzivnije kampanje. Dolaskom jeseni, početkom rada škola i fakulteta, a u drugoj polovini devetog mjeseca krenut ćemo intenzivnije i prema mladim ljudima s ciljem da imamo što više novih mladih darovatelja krvi, novu bazu darovatelja i da nam se u idućim ljetima ne događa ono što se događalo proteklih godina,a to su nestašice krvi", kazao je ravnatelj Gojo.

Niste sigurni možete li darovati krv? Evo odgovora na najčešća pitanja

Ipak, postoje određeni kriteriji koje svaka osoba mora ispunjavati prije samog darivanja, kako bi čitav proces za darivatelja i primatelja krvi prošao bez negativnih posljedica.

Prije svega, darivatelji krvi moraju ispunjavati dobni kriterij od 18 do 65 godina, a redoviti darivatelji do 70. godine mogu darivati krv jedan do dva puta godišnje, prema odluci liječnika specijalista transfuzijske medicine. Nadalje, osobe koje daruju krv moraju imati iznad 55 kilograma s tjelesnom temperaturom prije darivanja do 37 stupnjeva.

Sistolički (gornji) krvni tlak mora biti u rasponu od 100 do 180 mm Hg, dijastolički (donji) od 60 do 110 mm Hg, dok bi srčani puls trebao biti između 50 do 100 otkucaja u minuti. Krvni hemoglobin kod muškaraca ne bi trebao biti ispod vrijednosti od 135 g/L, a kod žena ispod 125 g/L.

Također, bitno je napomenuti da muškarci mogu darivati krv svaka 3, a žene svaka 4 mjeseca.

Osim navedenih kriterija, postoje i privremeni i trajni razlozi odbijanja potencijalnih darivatelja krvi.

Privremeno se odbijaju osobe s lakšom akutnom bolesti kao što su prehlade, crijevne viroze i žene za vrijeme menstruacije, dojenja i trudnoće. Osobe koje su primile transfuziju, imale operativni zahvat ili one koje su bile podvrgnute endoskopskom pregledu kao što su artroskopija, kolonoskopija, gastroskopija mogu darivati krv nakon 4 mjeseca od navedenog.

Osobe koje su bile na akupunkturi, tetovirale se i one koje su bile podvrgnute bušenju uha ili bilo kojeg drugog dijela tijela mogu darivati krv nakon 4 mjeseca od navedenog.

Za darivanje krvi trajno se odbijaju osobe koje boluju od ozbiljnih bolesti srca i krvnih žila, kroničnih bolesti dišnog, mokraćnog ili probavnog sustava, autoimunih bolesti, zloćudnih bolesti te kroničnih zaraznih bolesti, dijabetesa, psihičkih ili neuroloških bolesti.

Također, trajno se odbijaju osobe koje zbog svog ponašanja pripadaju skupinama s povećanim rizikom za dobivanje krvlju prenosivih zaraznih bolesti kao što su ovisnici o alkoholu ili drogama, osobe koje često mijenjaju seksualne partnere, osobe koje su uzimale drogu putem iglete osobe koje su liječene zbog spolno prenosivih bolesti.

Građani mogu darovati krv na Zavodu za transfuziju na Firulama ponedjeljkom, utorkom i petkom od 7:30 do 15 sati i srijedom i četvrtkom od 7:30 do 19 sati ili na nekoj od terenskih akcija splitskog Crvenog križa https://www.crvenikriz-split.com/darivanje-krvi/.