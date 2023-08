Brat ubijenog mladića ispred OPAP Arene: 'Ne znam kako mi je brat umro, dok je bio živ bio je...'

RTL Danas je u ekskluzivnom posjedu djela izjava sudionika sukoba, koje je grčka policija skupila nakon nered ispred OPAP Arene u ponedjeljak u večernjim satima.

Među izjava je i izjava žrtvinog brata:

"U 04.00 nazvao me bratić i rekao da je moj brat Michalis teško ozlijeđen, a da ne zna kako se to dogodilo. Nakon nekoliko minuta ponovno me nazvao i rekao da je sigurno umro. Bio sam izvan Attice, pa sam u bolnicu stigao u 8, a ne u 10 ujutro. Ne znam kako mi je brat umro, dok je bio živ bio je aktivan navijač AEK-a i bio je i u udruzi".

Liječnik je istaknuo kako je malo prije ponoći stigao muškarac bez svijesti i povećanih zjenica.

"Odmah je primljen na Hitnu pomoć gdje smo nastavili reanimaciju u trajanju od sat vremena, ali ga nismo uspjeli vratiti u život. Radi se o izvana vidljivim ozljedama, osim modrice na unutarnjoj površini lijeve škrge, ali je krvav po cijelom tijelu", kazao je liječnik.

Tri izjave ozlijeđenih grčkih navijača

Među izjava koje smo dobili su i tri izjave ozlijeđenih grčkih navijača koje prenosimo u cijelosti:

"Jučer 8.7.2023. i oko 21.50 izašao sam ispred stadiona AEK-a u New Philadelphiji popiti pivo. U 23 sata, dok sam sjedio na licu mjesta, odjednom sam čuo petardu i vidio oko 200 ljudi u crnoj odjeći kako trče prema meni. Tada me je jedan od njih udario flašom po glavi, a zatim me nekoliko njih počelo udarati rukama. Čim su otišli, otišao sam u bolnicu. Doktori su mi rekli da ostanem 72 sata, jer sam imao hematom na glavi", kazao je jedan od njih.

"Otišao sam na stadion OPAP ARENA u Philadelphiji po sezonsku kartu od poznanika, jer sam prethodnih dana bio izvan Grčke. Na stadion sam stigao oko 19.30 i sjedio u obližnjoj pivnici do 23 sata. U to vrijeme i dok sam otišao s mjesta događaja, čuo sam ljude kako viču, ne shvaćajući što se događa. Odjednom sam, ne vidjevši odakle, dobio kamen na glavu. Od udarca mi se prilično zavrtjelo u glavi i nisam se mogao maknuti s mjesta. Nakon nekoliko sekundi vidio sam ljude kako trče prema meni i udaraju me dok su prolazili", govori drugi ozlijeđeni.

'Izašao sam iz auta i nesvjesno me napalo nekoliko ljudi'

"Otprilike oko 23:00 sata moj prijatelj i moj maloljetni sin su otišli na stadion kako bi pronašli mog prijatelja i uzeli karte koje je on pronašao za mene. Oko 23:30 stigli smo i stali na raskrsnici ulica Dekelia i Fokone. Izašao sam iz auta i nesvjesno me napalo nekoliko ljudi, koji su me počeli udarati drvenim palicama koje su držali dok su bili pokriveni lica kacigama i kapuljačama. Srećom, mog sina je pokupio moj prijatelj i odnio kući bez da ga je dirao", kazao je treći navijač.