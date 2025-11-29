Branko Karačić: "Garcia je na dobrom putu, ali situacija s Livajom je izuzetno osjetljiva"

Branko Karačić, bivši igrač Hajduka i jedan od najiskusnijih hrvatskih trenera, u razgovoru za Večernji list komentirao je aktualno stanje u splitskom klubu, uključujući povijesni poraz od Rijeke, rad trenera Gonzala Garcije te status Marka Livaje.

Karačić smatra da se Hajduk nakon ispadanja iz Europe mučio, ali ističe da je Garcia od stranih trenera do sada ostavio “najdublji trag”, piše Večernji list.

– Traži i želi igru od zadnje linije, što nije lagano, posebice kada imate mlađe igrače kakve ima Hajduk. To je španjolski način igranja, koji je pokazao gdje god je radio. Na pravom je putu, no sada se stvara problem oko Marka Livaje - rekao je.

"Livaja je simbol, ali i teret određenog tipa"

Najveći izazov, kaže, predstavlja situacija s Markom Livajom.

– Marko Livaja je simbol Hajduka, ali isto tako i opterećenje određene vrste za igrače. No momčad je, osim debakla u Rijeci, rezultatima pokazala da se našla s trenerom na istoj frekvenciji. Jako je teško predvidjeti u kojem će smjeru ta priča otići. Jedna je stvar sigurna, bude li i dalje Marka Livaju držao na klupi, u velikom je problemu i neizvjesnosti kako riješiti tu situaciju, poručio je Karačić.

Pojašnjava da Livaja teško može zadovoljiti ritam pressinga koji novi trener zahtijeva, osobito u fazi obrane.

– Velik je problem kako uključiti Livaju. Njemu je velik problem zadovoljiti zahtjeve koje Gonzalo Garcia ima, pritom mislim na igru u oba smjera. Opće je poznato da Livaja ima određenu slobodu u defenzivnom dijelu, on to zonski jako dobro može odraditi. No pressing na zadnju liniju ne može pratiti u ritmu kakav želi Garcia. Možda bi mogao ukomponirati Livaju i Antu Rebića u drukčijem sustavu ili Michelea Šegu. Garcia je pretežno igrao u sustavu 4-2-3-1 i pitanje je je li spreman u tom smislu nešto mijenjati da bi zadovoljio Rebića ili Šegu, a istovremeno imao rezultate koji jedino drže trenera. A posebice kada se suočava s tom nezgodnom situacijom kao u Rijeci i Livajinim želučanim tegobama. Jer, svi znamo kakav autoritet Livaja ima u Hajduku, ali i u cijeloj Dalmaciji. To je sigurno delikatna situacija za Garciju - rekao je za Večernji list.

Ivušić ili Silić? Vratar se ne smije micati nakon dva kola

Karačić je komentirao i Garcijinu najavu da bi umjesto Ivušića mogao stati mladi Toni Silić.

– Ta promjena sigurno može utjecati na momčad. Posebice ako trener nije zadovoljan Ivušićevom izvedbom u Rijeci, a vjerojatno i općenito. Naravno, imao je Ivušić i problema s ozljedom i ne može biti isključivi krivac. No morate nešto i obraniti, odnosno donijeti neku novu vrijednost momčadi. A što se tiče mladog Tonija Silića, on je dobro reagirao kad god je dobio šansu. I sada se ne smije dogoditi da ga se opet mijenja nakon dva-tri kola. Trener najdulje mora istrpjeti vratara, bez obzira na njegove pogreške, a to je najteže. Mijenja li Ivušića zbog ozljede ili loše forme, to ne znamo, možemo samo nagađati. Međutim, vratar se ne mijenja tako lako, a novom se mora dati kontinuitet.

