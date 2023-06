Braniti ili ne: Dijete u krevetu s roditeljima?

Dopustiti djetetu da spava s vama u krevetu ili ne, jedno je od pitanja koja gotovo uvijek rezultiraju žustrim raspravama. Točan odgovor nažalost ne postoji. Ako dopustite djetetu da spava s nama riskirate to da ćete ga kasnije jako teško od toga odviknuti. No, opet, to ima i mnogo prednosti koje djetetu uskraćujete ako mu zabranite da spava s vama.

Što je idealno za dijete?

Zlatna sredina dobra je i za dijete i za vas. Dajte djetetu do znanja da ne može stalno spavati s vama, no ukoliko se poželi „ušuškati“ uz vas pred jutro ili vikendom, tada mu to nemojte braniti. Tako ćete i vi imati dovoljno vremena za maženje, a istovremeno nećete morati strahovati od toga da ćete dijete razmaziti i dopustiti mu razvoj nekih loših navika.

Prednosti spavanja u krevetu s roditeljima

Dijete u vaš krevet ulazi iz potrebe za nježnošću i sigurnošću. Kada mu dopustite da spava u vašem zagrljaju činite dobro djetetovom samopouzdanju i produbljujete odnos s djetetom.

Istraživanja su pokazala da čak 50% djece mlađe od 6 godina dio noći provede u roditeljskom krevetu. Ne brinite, niste jedini i nema potrebe za grižnjom savjesti.

Kod malene djece su koristi višestruke jer majke koje doje imaju češće noćne podoje ako je dijete s njima u krevetu. Samim time djetetov imunitet bit će jači, a dijete i kasnije tijekom razvoja zdravije.

Glavna dobrobit spavanja u krevetu s roditeljima svakako je za novorođenčad. Naime, rizik od iznenadne dojenačke smrti (SIDS) je znatno manji kada beba spava s roditeljima u odnosu na to kada spava u krevetiću. Razlog tome je taj što beba spavajući s mamom i tatom kopira njihov obrazac disanja i ne upada u najdublju fazu sna u kojoj je rizik od SIDS-a najveći.

Nedostatci spavanja u krevetu s roditeljima

Mnogo stručnjaka i dalje smatra da ćete dijete razmaziti ako mu dopustite da spava s vama u krevetu. Vjerojatno se uopće nećete naspavati jer ćete cijelo vrijeme biti oprezni da ne biste udarili dijete.

Dok je dijete s vama u krevetu, možete zaboraviti na intimnost s partnerom. Kod partnera u čijoj postelji se češće pojavljuju mališani seksualni odnosi su znatno rjeđi. No, roditeljima to uglavnom ne predstavlja problem jer su svjesni da će djeca vrlo brzo odrasti i spavanje s mamom i tatom im više neće biti ni na kraj pameti.

