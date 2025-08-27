Braniteljske udruge najavljuju sukob oko Fališa u Šibeniku, Udruga veterana i antifašista pruža podršku festivalu

Nakon što je u Benkovcu došlo do zaustavljanja festivala "Nosi se" zbog pritisaka dijela braniteljskih udruga, sličan scenarij najavljuje se u Šibeniku, na festivalu Fališ. Kako navode organizatori i kritičari, militantni dio tih udruga uzima sebi pravo tumačiti stavove cijele braniteljske populacije, namećući zabrane i cenzuru svega što im se ne sviđa.

"Kao da su sve one tisuće hrabrih momaka i cura išle u rat kako bi nametale svoje mišljenje i sprječavale različitost. Naša je želja bila živjeti u slobodnoj, pluralnoj i demokratskoj državi, u kojoj se poštuje svaki građanin", navodi Udruga veterana Domovinskog rata i antifašista.

Branitelji kao arbitri domoljublja?

Udruga upozorava da neki branitelji svako drukčije mišljenje proglašavaju neprijateljskim i nameću se kao jedini arbitri domoljublja, predstavljajući se kao legitimni glas cijelog grada, regije ili naroda. "Nikad nećemo stati na stranu takvog stanja svijesti, koji Hrvatsku vuku u ponor jednoumlja i nedemokratičnosti", ističu iz Udruge.

Posebno se naglašava značaj Šibenika, grada koji je kroz povijest, od Narodnooslobodilačke borbe do Domovinskog rata, dokazao svoj antifašizam i odanost pravoj strani. Grad je bio teško razaran, no moralne vertikale poput pokojnog biskupa Srećka Badurine osigurale su da izostanu osvetničke akcije tipične za druga mjesta u ratu.

"Zbog toga dajemo punu podršku organizatorima Fališa, manifestacije koja odražava slobodarski i ponosni duh Šibenika, i osuđujemo svaki eventualni pokušaj predstavnika navedenih braniteljskih udruga da ga onemoguće", poručuju iz Udruge veterana i antifašista.

Poziv državnim vlastima

Udruga također apelira na Vladu Republike Hrvatske da prekine "suludi krug" pritisaka i cenzure. Ističu kako je benevolentan stav vlasti prema buđenju ustašoidne ideologije dijelom kumovao današnjem vrtlogu bezakonja i rušenja ustavnog poretka.

"Predstavnici šibenskih udruga su u svom istupu srdačno zahvalili vlastima, što pokazuje koliko je situacija ozbiljna i zahtijeva odlučan odgovor", zaključuje Udruga veterana i antifašista.