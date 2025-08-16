Branitelji žele da Šibenik prestane financirati poznati festival

Dvanaest veteranskih udruga iz Šibenika i Šibensko-kninske županije podnijelo je zahtjev Gradu Šibeniku da prestane novcem poreznih obveznika podupirati i financirati Fališ – festival alternative i ljevice, javlja Index.

"Kroz protekle godine vidjeli smo pokušaje nametanja krivnje kroz teze građanskog rata, izjednačavanja žrtava i agresora kao i omalovažavanja kršćanskih vrijednosti. Nismo za nikakve zabrane već isključivo da se spornom festivalu ukinu proračunska sredstva kao i sponzorska koja se dodjeljuju iz javnih gradskih institucija", piše, između ostalog, u zahtjevu udruga.

Veterani navode i da nije primjereno da se na festivalskoj pozornici smještenoj na Trgu Ivana Pavla II. govori protiv Katoličke crkve, jer je bivši papa, kako ističu, "svojom ljubavlju prema Hrvatima zadužio ovaj narod i državu".

Direktor: Njima je problem samo onaj totalitarizam kojeg oni nisu dio

Programski direktor festivala i teolog Branko Sekulić za Novosti je komentirao da su udari na festival neprestani i da dolaze uvijek od iste garniture ljudi. I to od nekih koji participiraju u vlasti i ratnih veterana.

"Unatoč tomu postavka Fališa je jasna i jednostavna – mi bez obzira na sve naše ideološke razlike s politikom koja je na vlasti, prihvaćamo rezultate demokratskih izbora i volju naših sugrađana, te bez obzira na naše suprotstavljanje etnonacionalnim matricama, podržavamo one koji su branili neovisnu Hrvatsku, nikako one koji su se borili za uspostavu nezavisne Hrvatske", ističe Sekulić

Navodi da oni koji ih prozivaju imaju problema i s demokratskim tekovinama i neovisnom Hrvatskom utemeljenoj na njima.

"Njima, jedinima u principu i treba ono što nama spočitavaju da širimo, 'totalitarizam jugoslavenske komunističke partije', jer je posve evidentno, da bi i u takvu sistemu mi bili organizacija non grata, a oni uz sistem koji nas suzbija. Nije, naime, njima totalitarizam problem, već samo onaj kojeg oni nisu dio. Što se naše publike tiče, njima pak nijedna riječ zahvale nikad neće biti dovoljna", kaže Sekulić.

"Nisam ja nazvao Crkvu 'čistom kurvom'"

Fališ se ove godine održava od 3. do 7. rujna.

"Što se tiče recimo omalovažavanja kršćanskih vrijednosti koje spominju, to je meni kao nekome tko je, ne doktorirao, već i habilitirao na sustavnoj teologiji, naprosto ridikulozno, jer, primjerice, nisam ja nazvao Crkvu 'čistom kurvom', a navike nekih crkvenih struktura 'kurvinskom navadom', već su to učinili Sveti Augustin, Ambrozije i Jeronim, a ja sam samo njihovu misao artikulirao u našem kontekstu.

Tako da je posve besplodno raspravljati s ljudima koji ne poznaju temelje svoje vjere. Njihov duh inkvizitora, kao i, kako smo prethodno zaključili, totalitarista, to, nažalost, posve onemogućava", zaključio je Sekulić.