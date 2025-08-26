Close Menu

Branitelji Splita i Županije traže zabranu veličanja jugoslavenskog i velikosrpskog narativa: Evo što otkrivaju

"Zamislite apsurda: rigidni ljevičari i tvrdokorni jugonostalgičari tvrde da je parlamentarna demokracija – novo jednoumlje, a braniteljske udruge – novi SUBNOR. Ako je to tako, znači li to da ste napokon priznali kako ni Partija, ni komunizam, ni Jugoslavija nisu bili dobri?"
Ivan Turudić, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije

Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije reagirala je priopćenjem na, kako navode, "ljevičarske pokušaje kompromitiranja vrijednosti na kojima je stvorena Republika Hrvatska".

U izjavi, koju potpisuje Ivan Turudić, predsjednik splitsko-dalmatinske podružnice Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, posebno se kritizira medijske i političke usporedbe braniteljskih udruga sa SUBNOR-om te pokušaje da se današnja hrvatska demokracija prikaže kao nastavak "partijskog jednoumlja".

"Zamislite apsurda: rigidni ljevičari i tvrdokorni jugonostalgičari tvrde da je parlamentarna demokracija – novo jednoumlje, a braniteljske udruge – novi SUBNOR. Ako je to tako, znači li to da ste napokon priznali kako ni Partija, ni komunizam, ni Jugoslavija nisu bili dobri?" – navodi se u priopćenju.

Turudić ističe da hrvatski branitelji za razliku od nekadašnjeg SUBNOR-a "ne prijete bombama umjetnicima" niti brane totalitarni režim, već štite istinu i dostojanstvo Domovinskog rata:

"Naš rat bio je čisti, obrambeni i oslobodilački. U njemu smo bili žrtve velikosrpske agresije i izborili slobodu i neovisnost Hrvatske. Zato ćemo mirno, ali odlučno čuvati njegove vrijednosti."

Primjer Benkovca i Frljićeva predstava

Kao ilustraciju, Koordinacija navodi nedavni primjer prosvjeda u Benkovcu protiv predstave Olivera Frljića. U priopćenju stoji da je dio medija mirno okupljanje branitelja, koji su se usprotivili „vrijeđanju Domovinskog rata u mjestu iz kojeg je tijekom rata protjerano 95 posto Hrvata“, prikazao kao napad na slobodu umjetničkog izražavanja te prosvjednike etiketirao "nasljednicima SUBNOR-a".

Braniteljske udruge podsjećaju kako je protiv Frljića i njegovih suradnika u nekoliko država podignuto više kaznenih prijava zbog vrijeđanja vjerskog i nacionalnog dostojanstva, dok mu Hrvatska, posredstvom HAVC-a, "otvara vrata" za slične projekte.

Zbog, kako navode, sve učestalijih pokušaja ismijavanja i iskrivljavanja istine o Domovinskom ratu, Koordinacija predlaže izmjene Kaznenog zakona kojima bi se uvelo posebno kazneno djelo – poricanje njegovog obrambenog i oslobodilačkog karaktera.

Uz to, predlaže se zabrana javnog veličanja jugoslavenskog i velikosrpskog narativa, u skladu s Rezolucijom Europskog parlamenta o osudi totalitarnih režima i njihovih simbola.

"Prestanite s lažnim usporedbama"

Na kraju priopćenja Turudić je poručio: "Braniteljske udruge i Domovinski rat nemaju nikakve veze s organizacijama i ideologijama koje su rušile Hrvatsku. Prestanite nas uspoređivati sa SUBNOR-om i bivšim režimom. Ako je SUBNOR bio sinonim za represiju, onda ne možete branitelje prikazivati kao njegove nasljednike. Vrijeme je da prestane to licemjerje."

