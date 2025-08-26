Branitelji Splita i Županije traže zabranu veličanja jugoslavenskog i velikosrpskog narativa: Evo što otkrivaju

Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije reagirala je priopćenjem na, kako navode, "ljevičarske pokušaje kompromitiranja vrijednosti na kojima je stvorena Republika Hrvatska".

U izjavi, koju potpisuje Ivan Turudić, predsjednik splitsko-dalmatinske podružnice Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, posebno se kritizira medijske i političke usporedbe braniteljskih udruga sa SUBNOR-om te pokušaje da se današnja hrvatska demokracija prikaže kao nastavak "partijskog jednoumlja".

"Zamislite apsurda: rigidni ljevičari i tvrdokorni jugonostalgičari tvrde da je parlamentarna demokracija – novo jednoumlje, a braniteljske udruge – novi SUBNOR. Ako je to tako, znači li to da ste napokon priznali kako ni Partija, ni komunizam, ni Jugoslavija nisu bili dobri?" – navodi se u priopćenju.

Turudić ističe da hrvatski branitelji za razliku od nekadašnjeg SUBNOR-a "ne prijete bombama umjetnicima" niti brane totalitarni režim, već štite istinu i dostojanstvo Domovinskog rata:

"Naš rat bio je čisti, obrambeni i oslobodilački. U njemu smo bili žrtve velikosrpske agresije i izborili slobodu i neovisnost Hrvatske. Zato ćemo mirno, ali odlučno čuvati njegove vrijednosti."

Primjer Benkovca i Frljićeva predstava

Kao ilustraciju, Koordinacija navodi nedavni primjer prosvjeda u Benkovcu protiv predstave Olivera Frljića. U priopćenju stoji da je dio medija mirno okupljanje branitelja, koji su se usprotivili „vrijeđanju Domovinskog rata u mjestu iz kojeg je tijekom rata protjerano 95 posto Hrvata“, prikazao kao napad na slobodu umjetničkog izražavanja te prosvjednike etiketirao "nasljednicima SUBNOR-a".

Braniteljske udruge podsjećaju kako je protiv Frljića i njegovih suradnika u nekoliko država podignuto više kaznenih prijava zbog vrijeđanja vjerskog i nacionalnog dostojanstva, dok mu Hrvatska, posredstvom HAVC-a, "otvara vrata" za slične projekte.

Zbog, kako navode, sve učestalijih pokušaja ismijavanja i iskrivljavanja istine o Domovinskom ratu, Koordinacija predlaže izmjene Kaznenog zakona kojima bi se uvelo posebno kazneno djelo – poricanje njegovog obrambenog i oslobodilačkog karaktera.

Uz to, predlaže se zabrana javnog veličanja jugoslavenskog i velikosrpskog narativa, u skladu s Rezolucijom Europskog parlamenta o osudi totalitarnih režima i njihovih simbola.

"Prestanite s lažnim usporedbama"

Na kraju priopćenja Turudić je poručio: "Braniteljske udruge i Domovinski rat nemaju nikakve veze s organizacijama i ideologijama koje su rušile Hrvatsku. Prestanite nas uspoređivati sa SUBNOR-om i bivšim režimom. Ako je SUBNOR bio sinonim za represiju, onda ne možete branitelje prikazivati kao njegove nasljednike. Vrijeme je da prestane to licemjerje."