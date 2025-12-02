Brajković potpisao novi ugovor s Hajdukom

Roko Brajković danas je u društvu sportskog direktora Gorana Vučevića potpisao novi ugovor s Hajdukom u trajanju do ljeta 2029. godine.

Hajduk je i ovim potezom pokazao usmjerenost na mlade igrače ponikle u Akademiji "Luka Kaliterna". Trenutačno cijeli niz talenata proizašlih iz Akademije ima ozbiljnu ulogu i minutažu u prvoj momčadi, a gotovo svi imaju potpisane dugotrajne ugovore s Klubom.

Roko Brajković za prvu momčad debitirao je još u travnju 2022. godine s nepunih 17 godina, a bilo je to u prvenstvenoj pobjedi protiv Hrvatskog dragovoljca na Poljudu. Prvi pogodak postigao je godinu dana kasnije u 3:0 pobjedi protiv Šibenika na Poljudu te je do sada upisao 30 službenih nastupa za Bijele.

Od osme godine dio je Akademije "Luka Kaliterna", prošao je sve uzrasne kategorije i sudjelovao u brojnim uspjesima. Roko je nedavno napunio 20 godina te ispred njega stoje brojne prilike i izazovi.

- Jako sam sretan što je Klub na ovaj način pokazao da još vjeruje u mene. Tu sam od osme godine, ovo mi zaista mnogo znači i predstavlja dodatan motiv. Na meni je da opravdam ovo povjerenje, nadam se da ću uspjeti u tome - istaknuo je Brajković prilikom potpisa ugovora.