Bradata vožnja Extreme: Željan Rakela prešao 9.116 km u 14 dana i prikupio gotovo 27.000 € za borbu protiv raka

Na 14. dan humanitarnog projekta Bradata vožnja Extreme, Željan Rakela dodao je novih 619 kilometara na svoj veliki izazov – cilj je preći 120.000 kilometara i prikupiti 120.000 eura za Županijsku ligu protiv raka Split. Nakon dva tjedna vožnje, ukupno je prešao 9.116 kilometara, a pred njim je još 110.884 km do konačnog cilja.

Do danas je prikupljeno 26.842 €, a svaka donacija dodatno motivira Rakelu da nastavi svoj put.

Ruta i uvjeti vožnje

Današnja ruta vodila je od Splita preko Maslenice, Vrgorca, Šibenika i natrag do Splita, a Rakela je vozio sam. Start je bio pomaknut zbog guste magle iznad šibenskog područja, pa je vožnja započela oko 09:40. Unatoč nešto slabijoj vidljivosti kod Šibenika, vožnja je protekla stabilno, a završila je oko 15:30.

Dan posvećen donatorima

Današnji dan bio je u znak zahvalnosti donatorima koji podržavaju humanitarnu misiju:

Šime Elez – 200 €

Toni Blažević – 100 €

Ivan Mustapić – 100 €

Jakša Martinivić, Ivan Fiamengo, Iris Bačić, Bruno Lukšić, Jurica Maslić, Boško Mihanović, Ante Šare, Jurica Zec, Zoran Šaškor, Roberto Popović, Boran Grgin, Anita Mirlović, Asdren Djokaj, Aljoša Špec, Saša Komesarović, Erik Radovan

Ukupno: 620 €

Večer u znaku podrške

Dan je završio u BMW Moto Klubu Dalmacija, gdje je Željan uručio plaketu Željanu Banovcu za iznimnu donaciju od 1.200 €. Pripadnik MK Vuk Samotnjak donirao je 365 € zalijepivši naljepnicu svog kluba na Bumblebeea.

Ukupni iznos donacija sada se približava 30.000 €, a kilometraža uskoro prelazi 10.000 km.

Humanitarna misija koja spaja ljude

Bradata vožnja Extreme postala je mnogo više od avanture. Svaki kilometar i svaki euro simbol su borbe protiv raka, solidarnosti i zajedništva. Rakela poručuje:

„Idemo dalje – kilometar po kilometar, euro po euro.“