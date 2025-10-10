Bradata aukcija trogirskom pismom prikuplja sredstva za magnetsku rezonancu!

Nakon izvrsne humanitarne zabave održane ovoga ljeta u Slatinama, ekipa Bradate aukcije predvođena s Grozdi Barber, sedam humanitaraca sa Čiova i Robertom Predragom Žmirom, čija će se brada obrijati 6. prosinca u Splitu, ovoga puta organizira humanitarni koncert Trogirskih kanta i Klape Trogir.

Sva prikupljena sredstva bit će donirana za kupnju uređaja za magnetsku rezonancu.

Koncert će se održati 31. listopada na trgu Lučica na Čiovu, s početkom u 20 sati. Uz vrhunsku glazbu, posjetitelje očekuje i lutrija te čak deset teća domaće spize. Najbolju teću odabrat će jedan od najpoznatijih hrvatskih chefova.

Bradata aukcija je pokret koji okuplja ljude oko zajedničkog cilja – pomoći drugima i podizanja svijesti o malignim oboljenjima, sve kroz zabavu i smijeh. Upravo zato odlučili smo organizirati koncert te kroz glazbu, smijeh i zajedništvo učiniti nešto važno za našu bolnicu, poručili su organizatori iz Trogira.

Trogirski kanti i Klapa Trogir garancija su da će publika uživati u nezaboravnoj večeri pjesme i dobre energije.

Uvijek nam je čast pjesmom pomoći onima kojima je to potrebno. S velikim smo guštom prihvatili poziv organizatora i sada pozivamo sve da nam se pridruže te uživaju u glazbi i zabavi, poručili su članovi Trogirskih kanta i Klape Trogir.

Ulaz na koncert je besplatan, a posjetitelji će na ulazu moći ostaviti donaciju ili donirati za hranu i piće. Sva sredstva bit će utrošena za nabavu uređaja za magnetsku rezonancu.

Svaka donacija od 20 eura omogućit će jedan pregled, budući da će uređaj, vrijedan milijun eura, u deset godina omogućiti čak 50.000 pregleda pacijenata.

Svi koji žele podržati brijanje poznatog trogirskog chefa Roberta Predraga Žmire to mogu učiniti na:

https://bradata-aukcija.com/bradonja/robert-predrag-zmire-2/

Donacije za magnetsku rezonancu moguće su i putem stranice:

www.bradata-aukcija.com/magnet