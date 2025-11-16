BRADATA AUKCIJA Humanitarna akcija ispred doma Umberto Girometta privukla veliki broj građana: "Iznad svih očekivanja"

U sklopu ovogodišnje „Bradate aukcije”, danas se ispred planinarskog doma Umberto Girometta održava jedna od pop-up humanitarnih akcija koja je privukla veliki broj posjetitelja, izletnika i dobročinitelja. Riječ je o tradicionalnom događanju kojem je cilj prikupljanje sredstava za humanitarne potrebe, a ove godine naglasak je na nabavi magnetne rezonance za bolnicu.

Atmosfera je od ranog jutra bila iznimno živa — brijači i frizeri šišali su i uređivali brade, spremali su se fažol, planinski čaj i kavica, a posjetitelji su u velikom broju dolazili kako bi donirali i podržali akciju.

Organizatorica ističe kako su rezultati nadmašili sva očekivanja.

„Iznad svih očekivanja“

– Aukcija je iznad svih očekivanja. Naši izletnici, prijatelji i sugrađani ponovno su pokazali ogromnu humanost. Presretni smo što smo uspjeli organizirati ovakvu akciju i vjerujem da će postati tradicija. Toliko ljudi želi pomoći i pridonijeti – to je zaista predivno. Hvala svima od srca, kazala je.

Brojni posjetitelji složni su u dojmu — energija, povezanost i cilj akcije čine ovaj događaj posebnim.

Građani i volonteri oduševljeni

Darijan Štambuk kaže da akciju prati godinama:

– Podržavam je već tri, četiri godine. Posebno mi je važna jer se prikuplja za magnetnu rezonancu. Svaka čast organizatorima.

Bruno Tabak, koji je došao „srediti bradu“, kroz smijeh dodaje:

– Ovo je najbolji event na svijetu. Lijepa atmosfera, mladost i starost zajedno, malo zraka i – naravno – frizura.

Barber Bruno, jedan od frizera na terenu, ističe:

– Ovo je jedan od pop-up događaja prije glavnog. Fenomenalno je – šišanje, donacije, fažol, čaj, kava… sve skupa top.

Frizer Nino kaže da su građani ove godine posebno aktivni:

– Odaziv je odličan, ima jako puno ljudi. Ove godine je baš – bomba.

Sličan dojam dijeli i Nina Jelavić:

– Osjećam se fantastično. Atmosfera je odlična i stvarno je lijepo biti dio ove akcije.

Matej Maroš naglašava važnost širenja akcije izvan grada:

– Drago mi je da se akcija održava drugi put na Mostoru i izlazi iz okvira grada. Nadam se da će se nastaviti.

Među brojnim posjetiteljima bio je i Ante Bihanović:

– Akcija je predivna, odaziv odličan i puno je ljudi. Drago mi je što sam došao.

A mladi Jakov Filipović zaključuje:

– Sve ide sasvim normalno, atmosfera je odlična, upoznao sam i jednu jako dragu osobu.