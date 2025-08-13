Bračanin uhićen s oružjem i bombama u centru Supetra

Policijski službenici Policijske postaje Brač dovršili su kriminalističko istraživanje nad 51-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio dva kaznena djela Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom i Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Nakon zaprimljene dojave jučer, oko 10 sati da u Supetru muškarac na javnom mjestu posjeduje oružje i bombu, na teren su upućeni policijski službenici koji su 51-godišnjaka ubrzo pronašli i uhitili. Od njega su oduzeli airsoft pištolj, bombe, teleskopsku palicu i bokser. U sklopu istraživanja temeljem naloga suda provedena je pretraga kuće tijekom koje su policijski službenici od 51-godišnjaka oduzeli još tri ručne bombe, jedan topnički metak i marihuanu.

Nakon dovršenog istraživanja 51-godišnjak će danas biti predan pritvorskom nadzorniku.