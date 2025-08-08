Close Menu

Brač: Dvojica maloljetnika sudjelovala u prometu s električnim romobilom bez kacige 

Nisu imali bez kacige i nisu reflektirajućih zaštitnih prsluka, a na romobilu se u isto vrijeme ne smiju prevoziti dvije osobe

U srijedu, 6. kolovoza oko 21 sat na županijskoj cesti 6161 pored mjesta Splitska, na otoku Braču, policijski službenici uočili su na električnom romobilu dvije mlađe muške osobe.

Nisu imali bez kacige i nisu reflektirajućih zaštitnih prsluka, a na romobilu se u isto vrijeme ne smiju prevoziti dvije osobe. 

S obzirom na to da je ovakav način sudjelovanja u prometu opasan za sve sudionike, ali posebno za djecu i maloljetnike, zaustavljeni su i isključeni iz prometa kako bi se spriječili mogućnost da nastradaju i teško se ozlijede. Pozvani su roditelji u čijoj nazočnosti je provedeno istraživanje zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

 

