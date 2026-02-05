Brač dobio novi spomenik prirode. Sada ih ima čak sedam

Objavom odluke u Narodnim Novinama 7. siječnja 2026. otok Brač je dobio još jedan spomenik prirode, ujedno prvi na području Općine Sutivan: Geološki spomenik prirode Likva.

Na području otoka Brača je u Upisnik zaštićenih područja uneseno 6 prirodnih lokaliteta s nacionalnim statusom (spomenici prirode i značajni krajobrazi), a Likva postaje sedmi.

Narodna knjižnica Sutivan u suradnji s Hrvatskim geološkim institutom provodi projekt geološke valorizacije punte Likva-Bačva kao globalno važnog geološkog područja i da se radi na formiranju poučne geološke staze.

Uz to su Općina Sutivan i Narodna knjižnica Sutivan pokrenule inicijativu zaštite spomenutog lokaliteta i predložili Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije More i krš, da uvrsti spomenuto područje na popis zaštićenih prirodnih područja u Splitsko-dalmatinskoj Županiji.

Inicijativa je prihvaćena 2022. i od tada Ustanova More i krš provodi postupak koji je dovršen krajem prošle godine na Županijskoj skupštini, a formalno je stupio na snagu početkom 2026. objavom Odluke o proglašenju spomenika prirode Likva kojom je područje geolokaliteta Likva proglašeno zaštićenim područjem u kategoriji spomenik prirode – geološki.

Područje Spomenika prirode Likva predstavlja geološki raritet od globalnog značaja jer se na njemu, zbog specifičnih geoloških uvjeta taloženja i otapanja na prijelazu iz doba dinosaura u doba sisavaca, nalaze istaložene naslage s očuvanim geološkim slojevima s tragovima udara asteroida prije 66 milijuna godina.

Spomenikom prirode Likva upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije More i krš, a sredstva za upravljanje će osigurati Splitsko-dalmatinska županija sukladno Izjavi o osiguranju sredstava za provođenje postupka proglašenja i upravljanja lokaliteta Likva na području Općine Sutivan (otok Brač), kao zaštićenog područja.

U dogledno vrijeme Općina Sutivan će u dogovoru s Ustanovom More i krš održati javnu promociju lokaliteta o čemu ćemo vas posebno obavijestiti.