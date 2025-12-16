Božićni bal u Hvarskom kazalištu: Povratak tradicije na najljepši plesni podij

U organizaciji Javne ustanove u kulturi HVAR 1612, 22. prosinca održat će se drugo izdanje Božićnog bala u povijesnom ambijentu Hvarskog kazališta jednog od najstarijih kazališta u Europi, osnovanog 1612., u kojem će građani i gosti otoka moći zaplesati uz valcere, kvadrilje i odabrane božićne klasike. Nakon prošlogodišnjeg uspjeha, bal i ove zime donosi spoj glazbe, plesa i jedinstvenog ambijenta kazališta čija se unutrašnjost oblikovala od početka 19. stoljeća do neobaroknih zahvata s prijelaza u 20. stoljeće.

Glazbeni program predvodi Hvarski balski orkestar pod ravnanjem Matije Fortune, renomiranog dirigenta s bogatim bečkim iskustvom i bogatom karijerom u opernim i baletnim kućama. Uz orkestar, svečani božićni repertoar izvest će vokalni solisti, sopranistica Hana Ilčić i tenor Josip Švagelj, čije će interpretacije dodatno naglasiti raskoš večeri.

Plesni dio večeri pripao je profesionalcima, Andrei Rogošić i Dinu Deliću iz Plesnog kluba Split. Aktualni državni prvaci Hrvatske u standardnim plesovima oživjet će najljepši plesni podij, nastavljajući dugu povijest svečanih balova i primanja u ovom jedinstvenom prostoru.

Kako bi se u potpunosti oživio duh elegancije, svečani dress code služi kao diskretan poziv posjetiteljima da postanu dijelom atmosfere koja nas vraća u neka maštovita, povijesna vremena. Božićni bal u Hvarskom kazalištu poziv je svima koji žele doživjeti blagdane uz vrhunsku klasičnu glazbu, ples i neponovljivi povijesni identitet grada Hvara.