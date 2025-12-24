Božićna čestitka nadbiskupa Kutleše: "Bez istine nema povjerenja. Bez povjerenja nema mira"

Nadbiskup je u čestitci istaknuo kako "živimo u vremenu napetosti, podjela i nesigurnosti. Svijet je ranjen ratovima, nepovjerenjem, strahom od budućnosti. A upravo u takvo vrijeme Bog ponovno dolazi tiho. Ne dolazi u buci moći, nego u tišini štalice. Ne dolazi s prijetnjom, nego s Djetetom. Ne dolazi vladati silom, nego osvajati ljubavlju. U tom Djetetu Bog nam daruje ono što nam najviše nedostaje – mir."

Istaknuvši kako anđeoski mir koji se rađa u Betlehemu nije tek odsutnost sukoba, Nadbiskup je poručio da je to "mir koji se gradi na četiri čvrsta stupa: na istini, na pravdi, na ljubavi i na slobodi."

"Bez istine nema povjerenja. Bez povjerenja nema mira", kazao je nadbiskup Dražen Kutleša i dodao kako "istina oslobađa savjest, razbija laži, liječi sjećanje. Naš se narod u miru može učvrstiti samo ako se ne boji istine – ni o svojoj veličini, ni o svojim ranama. Jer Isusove riječi ostaju trajni temelj: 'Istina će vas osloboditi' (Iv 8,32)."

Govoreći o pravdi naglasio je kako je mir bez pravde uvijek krhak i kratkoročan: "Božić nas usmjerava prema čovjeku na rubu: prema siromašnima, bolesnima, starijima, napuštenima, mladima koji priželjkuju bolju budućnost u vlastitoj domovini. Pravedno društvo ne gradi se riječima, nego poštenjem, odgovornošću, brigom za najslabije. Tamo gdje se čovjeku oduzima dostojanstvo, tamo se gubi i mir. A gdje se čovjek podiže, ondje raste i nada."

"Bog postaje čovjekom iz ljubavi – i samo ljubav može iscijeliti ono što su mržnja, osveta i grube riječi ranile. Ljubav ima snagu započeti novi početak tamo gdje se činilo da je sve završeno. Božić nas poziva na konkretne korake pomirenja: na oprost u obiteljima, na pruženu ruku ondje gdje se šutnja uvukla među ljude, na obnovljene odnose među onima koji su se udaljili. Ljubav ne poništava istinu ni pravdu – ona ih čini ljudskima, toplima i spasiteljskima", poručio je nadbiskup Kutleša.

Naglasivši kako smo stvoreni za slobodu, a ne za strah, kazao je kako "sloboda koja rađa mir nije sloboda sebičnosti, nego sloboda ljubavi. Slobodan je onaj tko se ne prodaje interesima, tko se ne boji istine, tko se ne zatvara pred bližnjim. Takva sloboda ne ruši, ona gradi. Ne dijeli, ona okuplja."

Nadbiskup Kutleša pozvao je sve da ne dopuste "da nas prošlost trajno razdvaja; izaberimo budućnost koja nas može povezati. Zajedništvo nije ukidanje razlika. Ono je pobjeda ljubavi nad ranama podjela. Posebno se obraćam onima kojima je povjerena briga za opće dobro: budite graditelji mostova, a ne zidova. Ne hranite podjele, ne koristite rane naroda za prolazne pobjede. Snaga ne živi u isključivanju, nego u služenju. U Betlehemu Bog bira poniznost i tom poniznošću spašava svijet."

Na kraju vjernicima i svim ljudima dobre volje zaželio je mir koji "nije samo ljudska želja – to je dar. Dar Boga koji nije odustao od čovjeka. Dar Boga koji i večeras govori: 'Ne bojte se!' Dar Boga koji vjeruje u nas i kada mi sumnjamo u sebe."