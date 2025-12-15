Božićna čarolija za najmlađe u Đardinu: Klaun Spartanko stiže na splitski Advent

U sklopu Adventa 2025. u Splitu, Županijska udruga slijepih Split priprema posebno božićno iznenađenje namijenjeno najmlađima. Riječ je o veseloj i razigranoj predstavi popularnog klauna Spartanka, koji će svojim šarenim nastupom, humorističnim točkama i interaktivnim performansama unijeti radost i osmijehe na dječja lica.

Klaun Spartanko nastupit će u utorak, 16. prosinca u Đardinu, pokraj adventske kućice Županijske udruge slijepih Split, s početkom u 10:30 sati. Program je osmišljen kako bi djeci pružio nezaboravno blagdansko iskustvo ispunjeno smijehom, igrom i pozitivnom energijom.

Pozivamo sve građane, roditelje i djecu da nam se pridruže i zajedno uživamo u pravom adventskom ugođaju.

Blagdani su vrijeme kada slavimo zajedništvo, mir i veselje, a upravo takve vrijednosti ovaj događaj želi prenijeti svima koji dođu. Dođite u što većem broju i zajedno s nama dočekajte Božić uz osmijehe, toplinu i radost, jer najljepše ga je dočekati u duhu sreće, mira i zajedništva.

Vidimo se u Đardinu!