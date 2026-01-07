BOŽIĆ U SPLITU: Vjernici iz Rusije i Ukrajine bili zajedno na liturgiji

Pravoslavni vjernici u Splitu proslavili su Božić svečanom liturgijom u hramu sv. Save na Obrovu, uz snažne poruke iz poslanice patrijarha Porfirija, koja poziva na nadilaženje podjela.

Zajedništvo pod svodovima hrama na Obrovu

Svečano bogoslužje predvodio je splitski paroh, protojerej Milan Kadijević, uz sasluženje jereja Mladena Skopljaka. Posebno upečatljiv trenutak proslave bila je prisutnost vjernika iz Rusije i Ukrajine, koji su se s domaćim vjernicima okupili u zajedničkoj molitvi, svjedočeći božićnu poruku mira koja nadilazi ratne sukobe i političke granice.

Patrijarhova poruka: "Gdje ti je brat?"

Vjernicima je pročitana poslanica patrijarha Porfirija u kojoj se upozorava na "digitalnu izolaciju", geopolitičke napetosti i gubitak povjerenja u suvremenom svijetu. Patrijarh je postavio ključno pitanje: "Gdje ti je brat?", ističući da mir nije rezultat ljudskih dogovora, nego ljubavi prema bližnjemu koja ne traži svoje.

Poziv na nadu

U poslanici je naglašeno da, unatoč demografskim i ekonomskim krizama, vjernici ne smiju dopustiti da im strah okiva život. Iz Splita je, uz prisutnost ruskih i ukrajinskih vjernika, poslana jasna poruka o važnosti međusobnog razumijevanja i podrške.

Proslava je zaključena tradicionalnim pozdravom: MIR BOŽJI – HRISTOS SE RODI!