BOŽIĆ DOLAZI Banovina poziva ugostitelje i hotelijere na suradnju u kreiranju Adventa: Evo što sve navode

Grad Split objavio je poziv svim ugostiteljima i hotelijerima s područja grada da iskažu interes za sudjelovanje u promociji ovogodišnjeg Adventa. Cilj inicijative je, kako navode, zajednički doprinos stvaranju prepoznatljive i atraktivne blagdanske ponude.

"Sudjelovanjem u ovoj inicijativi, ugostitelji i hotelijeri imaju priliku aktivno sudjelovati u oblikovanju adventske priče našeg grada te doprinijeti stvaranju jedinstvene blagdanske atmosfere koja svake godine privlači sve veći broj posjetitelja", poručuju iz Grada Splita.

Prijave do 24. listopada

Prijave za iskaz interesa podnose se najkasnije do 24. listopada 2025. godine, do 12 sati. Time se želi osigurati pravovremena priprema i uključivanje privatnog sektora u kreiranje sadržaja.

Ciljevi poziva

Grad Split naglašava kako je svrha poziva višestruka:

obogatiti društvenu ponudu građanima Splita,

unaprijediti iskustvo posjetitelja tijekom adventskog razdoblja,

doprinijeti brendiranju Splita kao privlačne adventske destinacije,

potaknuti razvoj tematskih ugostiteljskih usluga i proizvoda,

te ojačati suradnju između Grada, ugostitelja i hotelijera.

Advent kao zajednički projekt

"Zajedno činimo Advent u Splitu posebnim doživljajem za sve građane i goste našega grada", stoji u objavi Grada. Time se nastoji potaknuti snažnija povezanost javnog i privatnog sektora te osigurati da splitski Advent i ove godine ponudi bogat i raznolik sadržaj, kako za domaće stanovnike tako i za turiste.

