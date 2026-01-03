Boysi podržali Thompsona i provocirali Tomaševića. Evo koliko će Dinamo morat platiti

Disciplinski sudac SuperSport HNL donio je odluke o kaznama za 18. kolo, priopćio je HNS. Najteže je kažnjen Dinamo, koji će ukupno morati platiti 12.000 eura. Od tog iznosa 5000 eura odnosi se na rasizam i diskriminaciju, uključujući i sporni transparent “Za dom spremni. I kaj ćemo sad, gradonačelniče?”, kojim su navijači Bad Blue Boys na nedopušten način iskazali potporu Marko Perković Thompson u sukobu s Tomislav Tomašević.

Hajduk je zbog uporabe pirotehnike te rasizma i diskriminacije kažnjen s 10.700 eura. Time je zaključio prvi dio sezone kao klub s najvećim ukupnim iznosom kazni – zbog ponašanja Torcida mora platiti 146.550 eura, uz dodatnih 39.000 eura izrečenih nakon nereda na gostovanju u Kupu u Vinkovcima protiv Cibalia. Hajduk je, pritom, sankcioniran nakon svake prvenstvene utakmice.

Ukupni iznos kazni za Dinamo na kraju polusezone dosegnuo je 146.000 eura, također ponajprije zbog prekršaja povezanih s navijačima.