Bosna i Hercegovina nije uspjela! Austrija uspjela uzeti bod u Beču i otišla na Svjetsko prvenstvo

Nogometaši Bosne i Hercegovine propustili su veliku priliku za izravni plasman na Svjetsko prvenstvo. U posljednjem kolu kvalifikacija u Beču odigrali su 1:1 s Austrijom, iako su do 77. minute imali prednost.

Za izravan prolaz na Mundijal bila im je potrebna pobjeda, a činilo se da su na dobrom putu nakon ranog vodstva. U 12. minuti nastala je velika gužva u kaznenom prostoru Austrije nakon kornera, lopta se odbila do Memića koji je pucao s ruba šesnaesterca, a Tabaković je s nekoliko metara glavom skrenuo loptu u mrežu za 0:1. Više od 20.000 bh. navijača na tribinama eruptiralo je od oduševljenja.

Austrija se nakratko pogubila nakon primljenog pogotka, ali je do kraja prvog dijela ponovno preuzela inicijativu. Vasilj je u dva navrata sjajnim obranama spašavao svoj gol – najprije u 36. minuti nakon udarca Lienharta, a potom i tri minute kasnije kada je zaustavio pokušaj Sabitzera.

U 43. minuti domaćin je ipak zatresao mrežu preko Laimera, ali je pogodak poništen nakon VAR intervencije. Glavni sudac Joao Pinheiro procijenio je, pregledavši snimku, da je u začetku akcije postojao prekršaj nad Memićem.

Drugi dio donio je potpuno otvaranje Austrije, koja je krenula u pravi napad na gol BiH. Unatoč pritisku, gosti su mogli povećati vodstvo u 50. minuti kada je Tabaković iznenadio obranu i golmana Schlagera, no lopta mu je pobjegla u ključnom trenutku.

Pritisak domaćina isplatio se u 77. minuti. Sabitzer je ubacio s lijeve strane, Arnautović pogodio prečku, a na odbijanac je natrčao Gregoritsch i poravnao rezultat na 1:1.

Do kraja utakmice nije bilo promjene rezultata. Austrija je osvojila prvo mjesto u skupini H s 19 bodova i izborila izravan plasman na Svjetsko prvenstvo, dok BiH sa 17 bodova ide u baraž.

Rezultat i strijelci:

Austrija – Bosna i Hercegovina 1:1 (Gregoritsch 77’ / Tabaković 12’)