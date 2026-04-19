Bosanac 20 godina podizao mirovinu pokojne supruge, oštetio državu za 270 tisuća eura

Austrijski ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner predstavio je rezultate borbe protiv socijalnih prijevara, upozorivši da je njihov broj od 2016. godine gotovo učetverostručen.

Na radnom sastanku sudjelovali su i vodeći sigurnosni dužnosnici, uključujući direktora javne sigurnosti Franza Rufa i čelnike kriminalističkih institucija, piše Radio Sarajevo.

Jedan od najšokantnijih otkrivenih slučajeva odnosi se na državljanina Bosne i Hercegovine koji je desetljećima primao mirovinu svoje preminule supruge, koristeći krivotvorene dokumente. Kako je priopćeno, njegova supruga preminula je još 2006. godine, no on je uz pomoć lažnih potvrda o životu uspio prikazati da je i dalje živa.

Prijevara je trajala gotovo 20 godina, tijekom kojih je na račun pokojnice stizalo oko 1.500 eura mjesečno. Na taj način austrijska država oštećena je za približno 270.000 eura. Slučaj je otkriven tek 2026. godine, nakon što je Zavod za mirovinsko osiguranje posumnjao u nepravilnosti i prijavio slučaj nadležnim tijelima.

Istragu je vodila posebna radna skupina za socijalne prijevare, koja je uspjela blokirati račun i povratiti oko 57.000 eura. Ipak, veći dio novca je nepovratno izgubljen. Dodatni šok predstavlja činjenica da osumnjičeni neće biti procesuiran, jer je u međuvremenu preminuo.

Iz austrijskih vlasti navode da su ovakve prijevare u porastu, no ističu da je zahvaljujući radu specijaliziranih timova, uključujući grupu SOLBE, dosad otkrivena šteta u ukupnom iznosu od oko 158 milijuna eura.