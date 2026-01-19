Bosa i promrzla pobjegla iz kuće: 18-godišnja Amina spas potražila kod susjede

Osamnaestogodišnja Amina Dželilović-Dedić iz Bugojna, koja se nedavno udala i preselila u selo Bistro, uspjela je pobjeći iz kuće obitelji Dedić, doznaje portal Avaz.

Prema dostupnim informacijama, Amina se trenutačno nalazi u policijskoj postaji, gdje daje iskaz nadležnim institucijama. Majka mlade djevojke, Azra, potvrdila je za Avaz da je njezina kći sama donijela odluku o bijegu te da je spas potražila kod susjede.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Uspjela je pobjeći kod prve susjede. Bila je bez odjeće, bez obuće, promrzla i u teškom stanju. Ta ju je žena primila u kuću i odmah obavijestila Aminina oca. On je potom pozvao svog brata i kolegu s posla koji su automobilom otišli po nju, jer otac zbog zabrane prilaska nije mogao osobno doći. Amina je u policiji vidno potresena. Nažalost, moje najgore sumnje su se obistinile: bila je zlostavljana. Proživjela je sve ono najgore, ali je, hvala Bogu, uspjela spasiti živu glavu", ispričala je majka kroz suze.

"Supružnici koji su je primili kod sebe bit će navedeni kao svjedoci"

Azra je istoga dana dala izjavu i na sudu, u vezi s ranijim događajem kada je obitelj Dedić pozvala policiju nakon što je došla pred njihovu kuću želeći vidjeti svoje dijete.

"Supružnici koji su je primili kod sebe bit će navedeni kao svjedoci da je Amina sama pobjegla i da nitko nije bio umiješan u njezin odlazak", dodala je Azra Dželilović.

Podsjetimo, Avaz je ranije izvijestio da se Amina udala za Rifeta, kojeg je upoznala putem društvenih mreža. Iako je brak sklopljen formalno, majka od početka nije vjerovala da joj je kći sretna te je strahovala da trpi psihičko i fizičko zlostavljanje od supruga i njegove obitelji.