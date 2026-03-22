Borzan: Mikroplastika nam je u plućima

Šefica Europskog parlamenta za odnose s Europskom agencijom za sigurnost hrane (EFSA) Biljana Borzan upozorila je na nove znanstvene dokaze koji povezuju mikroplastiku iz zraka s razvojem i pogoršanjem bolesti pluća.

Novo znanstveno istraživanje pokazuje da mikroplastika iz zraka koji udišemo može potaknuti upalne procese u plućima i pogoršati bolesti poput astme, kronične plućne bolesti i raka pluća. Posebno zabrinjava što se radi o česticama kojima smo izloženi svakodnevno, osobito u zatvorenim prostorima, a koje na staničnoj razini izazivaju oštećenja i ubrzavaju razvoj bolesti.

"Ovo je prvi put da imamo tako jasno povezanu mikroplastiku iz zraka s konkretnim bolestima pluća. Do sada smo govorili o prisutnosti plastike u tijelu, a sada vidimo i kako ona izravno djeluje na razvoj bolesti", upozorila je zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da su najopasnije upravo najsitnije čestice mikroplastike koje mogu prodrijeti duboko u plućno tkivo i ondje se zadržavati. Poseban problem predstavljaju zatvoreni prostori poput domova, ureda i javnog prijevoza, gdje je koncentracija takvih čestica često veća nego na otvorenom, što znači da su građani kontinuirano izloženi bez jasnih smjernica kako se zaštititi.

Borzan naglašava kako ovaj nalaz dodatno potvrđuje potrebu za sveobuhvatnim istraživanjem koje će povezati učinke mikroplastike na cijeli organizam, a ne samo pojedine organe.

„Svaka nova studija otkriva jedan dio slagalice, danas su to pluća, jučer su to bila crijeva, a vrše se i studije koje dokazuju prisutnost plastike u mozgu! Upravo zato sam inicirala veliko sveobuhvatno istraživanje o ukupnom utjecaju mikroplastike na ljudsko zdravlje, koje će provesti EFSA, a čiji se rezultati očekuju krajem 2027. godine“, istaknula je.

„Ovakvi nalazi pokazuju da više nemamo luksuz čekati. Ako mikroplastika može izazvati upalu u plućima samo zato što dišemo, onda moramo znati što radi kada je unosimo hranom i vodom svaki dan kroz cijeli život. Više nije riječ o plastici u moru, nego o plastici u nama. A kad znamo da može potaknuti bolesti, pitanje više nije postoji li problem, nego koliko smo spremni brzo reagirati“, zaključila je.