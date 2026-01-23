Borzan i Glasovac: "Vrijeme je da zaštitimo djecu od energetskih pića"

Stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu Biljana Borzan i potpredsjednica Hrvatskoga sabora Sabina Glasovac danas su predstavile prijedloge izmjena Zakona o trgovini i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojima bi se zabranila prodaja i posluživanje energetskih pića maloljetnicima. Sve je više dokaza da energetska pića s izrazito visokim udjelom kofeina i stimulansa imaju štetne posljedice na djecu i mlade – od narušenog sna i povećane tjeskobe do problema s težinom i sklonosti rizičnim oblicima ponašanja.

Brojne europske zemlje već su reagirale: Litva i Latvija zabranu provode više od desetljeća, dok su Mađarska i Bugarska prodaju maloljetnicima ograničile prošle godine. Slične mjere postoje u Poljskoj, Češkoj i Rumunjskoj, a o zabrani se raspravlja i u Irskoj i Portugalu. U Švedskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu pojedini trgovački lanci sami su uveli ograničenja, dok su proizvodi s ekstremnim razinama kofeina zabranjeni u Danskoj, Belgiji, Nizozemskoj i Sloveniji. Na europskoj razini danas postoji snažniji konsenzus nego ikad da je potrebno zaštititi maloljetnike i stati na kraj agresivnim marketinškim praksama industrije koje ciljaju djecu. Borzan već godinama upozorava na ove rizike i sustavno se zalaže za zabranu prodaje energetskih pića djeci.

Njezina posljednja inicijativa bilo je javno saslušanje o utjecaju energetskih pića na zdravlje mladih, održano 3. prosinca u Europskom parlamentu, gdje su stručnjaci zaključili da države članice imaju puno prostora za snažnije mjere.

Borzan: "Zabrana više ne smije čekati"

"Zabrana energetskih pića za djecu u Hrvatskoj više ne smije čekati. Agresivan marketing prema maloljetnicima eskalira, a znanstveni dokazi o rizicima više nisu predmet rasprave. Kada više od pola djece mlađe od 12 godina već pije energetska pića, a pola 16-godišnjaka ih kombinira s alkoholom, onda je teško govoriti o odgovornoj potrošnji. Ovo nije ni tržišno pitanje ni pitanje preferencije – ovo je pitanje zdravlja, jer posljedice neće snositi industrija, nego naša djeca", poručila je Borzan.

Glasovac: "Legalna opasnost bez provjere dobi"

Glasovac upozorava da SDP danas predlaže ono što je trebalo biti učinjeno prije više godina. Energetska pića su maloljetnicima dostupnija nego ikada, i to bez ikakve provjere dobi. Kako navodi, riječ je o „legalnoj opasnosti“ za tinejdžere, a konzumacija dovodi do porasta zdravstvenih problema među djecom i mladima – od nesanice i anksioznosti do ozbiljnijih kardiovaskularnih reakcija. Posebno je tragično, ističe Glasovac, što se nakon smrtnog slučaja 13-godišnjeg dječaka pred državnim institucijama nisu poduzele konkretne i učinkovite mjere. Umjesto hitne i odlučne reakcije Vlade, dodaje, uslijedile su riječi sućuti i obećanja koja su ostala mrtvo slovo na papiru.

Kao potpredsjednica Sabora poručila je da neće pristati na to da se zdravlje djece prepusti komercijalnim interesima i inertnosti Vlade. Pozvala je Vladu da prestane s odgađanjem te da u Saboru podrži jasnu, provedivu i provjerljivu zabranu prodaje i posluživanja energetskih pića maloljetnicima, obvezu isticanja zabrane na prodajnim mjestima te mehanizme nadzora koji osiguravaju provedbu zakona.

"Djeca ne smiju čekati – Hrvatska ne smije kasniti. Naša je dužnost i obveza čuvati zdravlje najmlađih", izjavila je Sabina Glasovac.

Glasovac i Borzan ističu da predložene zakonske izmjene nude jasno i provedivo rješenje: zabranu prodaje maloljetnicima, precizno definirane obveze za trgovce i ugostitelje te učinkovit nadzor, po uzoru na većinu europskih država. Uvjereni su da su javnozdravstveni razlozi danas toliko nedvojbeni da Sabor više nema opravdanje za odgađanje regulacije.

Sljedeći koraci u Saboru i javna rasprava

Prijedlozi zakona bit će upućeni u saborsku proceduru, a u narednim mjesecima SDP će organizirati tematsku sjednicu Odbora za zdravstvo i okrugli stol sa stručnjacima iz područja pedijatrije, neurologije i javnog zdravstva, kao i s djelatnicima resornih ministarstava, kako bi se odluka temeljila na najrelevantnijim zdravstvenim preporukama u interesu djece i maloljetnika.