Borovina: "Stadion se ruši – HDZ-ov donator 'puši'"

Splitski građevinac Berislav Borovina oglasio se na društvenim mrežama komentirajući aktualna zbivanja oko stadiona Poljud. U podužoj objavi iznio je niz kritika na račun bivše gradske vlasti, tvrdeći da je rasprava o sudbini stadiona pretvorena u politički obračun umjesto u ozbiljnu stručnu raspravu.

„Postoji stara dalmatinska mudrost: kada politika preuzme posao struke, rezultat je uvijek komedija. A kada se komediji doda malo moći, malo taštine i puno neznanja – dobije se tragedija. Priča o Poljudu upravo je takva“, napisao je Borovina.

Navodi da je godinama upozoravao na stanje stadiona, ističući da to nije činio kao političar ili aktivist, nego kao inženjer.

„Godinama sam upozoravao na stanje stadiona. Ne kao političar, ne kao aktivist, nego kao inženjer koji je cijeli život proveo na gradilištima i konstrukcijama. Govorio sam jednostavnu stvar: o sudbini takve građevine mora se voditi ozbiljna stručna rasprava“, poručio je.

Prema njegovim riječima, takve rasprave nije bilo.

„Ivica Puljak je okupio tim za pripremu sanacije čije bi se iskustvo u vođenju takvih projekata komotno moglo napisati na kutiji šibica. Umjesto argumenata dobili smo etikete. Umjesto struke dobili smo politiku“, napisao je Borovina.

U nastavku tvrdi da su gradonačelnik Ivica Puljak i njegov zamjenik Bojan Ivošević stručna pitanja pretvorili u političku kampanju.

„Stručna pitanja pretvorena su u političku hajku, a ja u savršenog negativca njihove kampanje. Jer, prema njihovoj verziji stvarnosti, stadion se navodno pripremao za moju firmu. U toj priči bilo je svega: HDZ-a, donatora, zavjera, političkih kombinacija. Jedino čega nije bilo – bila je struka“, naveo je.

U objavi spominje i profesora emeritusa Antu Mihanovića, koji ga je, kako tvrdi, upozoravao da se ne upušta u političke sukobe.

„U tim danima dobronamjerno me upozoravao prof. emeritus Ante Mihanović. Govorio je: ‘Berislave, ne svađaj se s njima. Puljak će ionako opet biti gradonačelnik.’ Bio je to savjet čovjeka koji je mislio da razumije politiku. Ali ja nisam mogao šutjeti. Jer kad inženjer počne šutjeti o konstrukcijama, onda je vrijeme da promijeni zanimanje“, napisao je Borovina.

Dodaje i da se, prema njegovu tumačenju, sada sve više otvara pitanje kome je projekt bio namijenjen.

„Danas je sve jasnije da je bivša vlast zapravo pripremala teren da posao dobije splitsko brodogradilište, tvrtka koja se godinama nalazi u poslovnoj agoniji. Drugim riječima – dok su mene javno razvlačili po političkom blatu, njihov pritajeni kandidat već je stajao iza pozornice“, naveo je.

Osvrnuo se i na nedavne izjave o „zamoru stadiona“.

„U međuvremenu je moj nekadašnji šef, profesor Mihanović, ponovo napravio svoju javnu piruetu i otkrio ‘zamor stadiona’. Na njega se ne mogu ljutiti. Bio mi je prvi šef i čovjek koji je snažno utjecao na moj stručni put. Na njega sam ‘slab’, ali bi svaku njegovu tvrdnju dobro, dobro provjerio“, napisao je.

Borovina pritom upozorava da o sudbini Poljuda ne bi smjele odlučivati izjave u javnosti.

„Ne smijemo dopustiti da sudbinu jedne od najzahtjevnijih konstrukcija u Hrvatskoj i puno šire ne određuju izjave po medijima. Postoje institucije, laboratoriji i ozbiljni stručnjaci kojima je to posao“, istaknuo je.

U zaključku poručuje da je cijela situacija, po njegovu mišljenju, bacila loše svjetlo na raspravu o jednom od simbola Splita.

„Vanka će nam se ljudi smijati. Smijat će se jer smo od Poljuda – jednog od arhitektonskih simbola Europe – napravili politički ring. Smijat će se jer smo pokazali kako se kod nas stručna rasprava vodi uvredama, a projekti političkim etiketama“, napisao je.

Na kraju je objavu zaključio riječima:

„Jer ako je istina da je posao na kraju izgubio najveći politički donator o kojem su tako rado govorili – onda je ova priča dobila savršen naslov. Stadion se ruši – HDZ-ov donator ‘puši’. Nije to moja pobjeda. To je samo još jedan dokaz da u našim političkim igrama struka nikada nije bila najvažnija karta na stolu.“