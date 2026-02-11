Boris Rogoznica priveden u Saudijskoj Arabiji

Hrvatski glazbenik Boris Rogoznica, poznat po svom avanturističkom duhu i ljubavi prema putovanjima, nedavno je završio jednomjesečnu solo turneju po Aziji. Nakon što je s pratiteljima na Instagramu dijelio predivne trenutke iz Katara, Indije i Tajlanda, posljednja postaja, Rijad u Saudijskoj Arabiji, pretvorila se u iskustvo koje će, kako sam kaže, dugo pamtiti kao važnu životnu lekciju. U detaljnoj objavi opisao je neugodan susret s lokalnim vlastima koji ga je natjerao da naglo prekine svoj boravak.

Sve je započelo njegovom željom da istraži glavni grad Saudijske Arabije. Rano ujutro uputio se javnim prijevozom prema centru grada, a posebnu pažnju privukla mu je stroga segregacija u vagonima podzemne željeznice. „Fasciniralo me kako su u metrou strogo odvojeni vagoni, citiram: first class, family (gdje borave žene i obitelji) i single men“, napisao je Rogoznica. Njegova, kako je naziva, „dobroćudna, zaigrana znatiželja“ potaknula ga je da zabilježi taj prizor fotografijom. Međutim, taj je potez bio dovoljan da prekrši lokalni zakon. Budući da su se u kadru našle i arapske žene, čije je snimanje strogo zabranjeno, pjevača su priveli u službene prostorije unutar metroa. „Pred njima sam izbrisao sav materijal iz galerije, zatim i iz ‘smeća’, te ih više puta ponizno zamolio za oprost. Nakon toga su me ipak pustili, uz legitimiranje“, detaljno je opisao napetu situaciju.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nakon što je pušten, Rogoznica je pokušao nastaviti s istraživanjem grada, no neugodno iskustvo ostavilo je dubok trag. Vrlo brzo je, kako kaže, shvatio da ni u ostatku grada situacija nije drugačija i da se ondje ne osjeća dobrodošlo. „Za mene tamo nije bilo ničega. Ni zabave, ni osmijeha, hrane, ni osjećaja gostoljubivosti“, iskreno je priznao svojim pratiteljima. U velikom oprezu da slučajno ne bi ponovno nekoga uslikao, napravio je tek nekoliko fotografija, vratio se u hotel, spakirao stvari i uputio se na aerodrom, odakle je odletio za Istanbul. Iako je doživio neugodnost, glazbenik je pokazao zrelost i poštovanje prema tuđoj kulturi. „Prihvaćam situaciju i tuđu kulturu. Ne osuđujem i ne osporavam. Život i putovanja naučili su me prihvaćanju različitosti, ali i poštovanju samoga sebe. Ovo nije za mene, te ja idem dalje“, zaključio je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Boris Rogoznica (@boris_rogoznica)