BORAC MOZZART - SPLIT 92-84: Split upisao poraz na početku tjedna

Košarkaši Splita danas su od 20 sati igrali protiv Borac Mozzarta u sklopu 15. kola AdmiralBet ABA lige u Čačku, a slavili su domaćini rezultatom 92:84. Split je rezultatski bio bolji u prvoj i drugoj četvrtini (26:27, 19:28), u trećoj je četvrtini bio bolji Borac (31:13), a posljednja je ostala izjednačena (16:16).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Wiggins s double-double učinkom od 17 poena, 11 skokova, 3 asistencije i 1 blokom, a potom Myers s 15 poena, 1 skokom, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Jordano s 13 poena, 2 skoka i 2 asistencije; Drežnjak s 9 poena, 2 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom; Dragić s 9 poena, 2 skoka i 1 asistencijom; Stephens s 8 poena i 2 skoka; Kučić sa 6 poena i 2 skoka; Sikirić s 5 poena, 3 skoka i 1 asistencijom; Marinelli s 2 poena, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom te Perasović i Svoboda.

Split će iduću utakmicu odigrati na Gripama protiv Zaboka u sklopu 18. kola SuperSport Premijer lige.