Bomba s Poljuda: Rakitić otkrio što stvarno misli o izgradnji novog stadiona u Splitu

U emisiji Kod nas doma na HRT- u s Poljuda se uključila Mirta Šurjak u društvu proslavljenog hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića. S njim je razgovarala o infrastrukturi na Poljudu i polemici oko novog stadiona.

Rakitić je odmah prešao na stvar rekavši kako je novi stadion i prava infrastruktura nužna za buduće generacije.

- Znamo koliko nam je bitan Poljud, ali moramo biti iskreni da je došlo vrijeme da napravimo iskorak, da se približimo pravom europskom nogometu i zato nam treba stadion, novi stadion i prava infrastruktura za našu buduće generacije, rekao je Rakitić.

Postoji opcija da se novi Hajdukov stadion gradi u splitskom kvartu "Brodarica", no iz grada poručuju kako bi gradnja na tom području trajala više od desetljeća zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Evo što na to kaže Ivan Rakitić.

- Ne smijemo, ne smijemo dozvoliti da to toliko dugo traje, rekao bi da nemamo ni pet godina, vrijeme je da to pokrenemo, vrijeme je da Hajduk dobije stadion po standardu i zbog ljubav koju imamo prema klubu jer moramo napraviti taj iskorak i to nije luksuz. Moramo shvatiti da to je doslovno iskorak za cijeli klub, za Dalmaciju, za Hrvatsku i moram biti iskren, treba, treba nam novi stadion, da se naša sljedeća buduća generacija može pripremiti za pravi stadion, rekao je bivši igrač Barcelone i Seville.

Osvrnuo se Rakitić i na reakcije drugih ljudi iz svijeta sporta za koje situacija na Poljudu ne izgleda bajno.

- Kada razgovaramo među klubovima, s direktorima, s predsjednicima, kada gledamo ili uspoređujemo malo što imamo ili što možemo mi pružiti i pogotovo što klubovi vani imaju i ta razlika je prevelika danas i to je činjenica, s time se moramo pomiriti i to moramo što prije promijeniti, kazao je Rakitić pa nastavio.

- Kad ti nekome možeš u pregovorima objasniti kakav stadion imamo, kakva je infrastruktura i ne samo da pričamo o gradu, o moru i o otocima, onda je naravno to puno lakše. To je jako, jako bitno da razumijemo. To bi bio posve drugi mogući rad, ako imamo sve složeno i taj novi stadion. Zato kažem, nije to luksuz nego to je baš potrebno i moramo to zajedno složiti, zaključio je srebrni Vatreni.