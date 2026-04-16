Bronca koja je odjeknula: Hrvatski reprezentativac u Kaštelima dočekan kao heroj nakon velikog uspjeha

U prostorijama Gradske uprave Grada Kaštela upriličen je svečani prijem za Iliju Peraka, futsal reprezentativca Hrvatske i stanovnika Kaštela, koji je sa svojom reprezentacijom osvojio brončanu medalju na Europskom prvenstvu gluhih u futsalu, održanom od 9. do 22. ožujka 2026. godine u Poreču.

Uz Peraka, prijemu su nazočili i tajnik Županijskog sportskog saveza gluhih Miro Opačak te komunikacijska posrednica Nataša Debak, a primili su ih gradonačelnik Denis Ivanović i pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i stručne poslove Ivana Modrić.

Gradonačelnik Ivanović čestitao je Peraku na velikom međunarodnom uspjehu, istaknuvši kako su ovakvi rezultati dokaz predanosti, ustrajnosti i sportskog duha te važan doprinos promociji Kaštela i hrvatskog sporta.

– Ponosni smo na uspjehe naših sportaša. Grad Kaštela nastavit će pružati potporu sportu, kako kroz rad zajednice sportskih udruga, tako i kroz ulaganja u infrastrukturu i klubove – poručio je Ivanović.

Hrvatska futsalska reprezentacija gluhih ovim je rezultatom nastavila niz zapaženih nastupa na velikim natjecanjima. Na Svjetskom prvenstvu gluhih u futsalu 2025. godine u Montesilvanu osvojeno je visoko četvrto mjesto, dok reprezentacija ima i bogatu povijest uspjeha, uključujući naslov europskog prvaka iz 2002. godine.

Ilija Perak, koji je inače član hrvatske rukometne reprezentacije gluhih s kojom je osvojio brojne medalje, u futsal reprezentaciju uključen je uoči natjecanja, gdje je u kratkom vremenu dao značajan doprinos osvajanju medalje.

– Dok god me zdravlje služi, želim nastaviti sa sportom i predstavljati svoj grad. Drago mi je da Kaštela prepoznaju naš trud i da mogu doprinositi promociji grada kroz sport – istaknuo je Perak.

Dodao je kako je konkurencija na prvenstvu bila iznimno jaka, s reprezentacijama poput Ukrajine, Italije, Turske, Francuske i Engleske, no hrvatska reprezentacija još je jednom pokazala borbenost i zajedništvo koje je dovelo do velikog uspjeha.

Svečani prijem još je jedno priznanje Iliji Peraku za njegov sportski put i ostvarene rezultate, ali i poticaj za daljnji rad i nove uspjehe na međunarodnoj sceni.