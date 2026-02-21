Bolna ispovijest naše glumice ledi krv: "Skrivala sam se..."

Glumica Nataša Janjić Medančić progovorila je o svojem odrastanju i brojim nesigurnostima s kojima se susrela tijekom tih najosjetljivijih godina. Naime, za In Magazin otvorila je dušu ovaj put te progovorila o tome kako je reagirala na zadirkivanja i omalovažavanja što je svijetle puti i riđe kose, prenosi Večernji.

"Bilo je puno puta da sam osjećala pritisak što sam riđokosa, pogotovo odrastajući u Splitu gdje su svi naviknuli da su tamni zbog vremena. Slobodni izlazak na plažu, ja sam se uvijek sakrivala baš jer sam svijetla i riđokosa. Često sam bila meta zadirkivanja, što mi je kao djetetu jako smetalo. Zapravo ne znam u kojem trenutku sam to nekako prerasla i čak me to na neku foru ojačalo", iskreno je priznala.

Danas joj je prepoznatljivost donijela upravo ono po čemu se kao djevojčica izdvajala. Riđa kosa i pjegice nekad su bile razlog zadirkivanja, a danas su joj zaštitni znak.

"Zvali su me beke, zvali su me mrkvica, zvali su me ruzina, i to mi je jako smetalo. S druge strane bila sam omiljena u društvu, i na neki način kolovođa, nekako sam to kompenzirala, nije me to ugrožavalo, u tom društvenom smislu, nisam se osjećala usamljeno ili nevoljeno", ispričala je glumica. Javni posao često stvara sliku o osobi, a Nataša otkriva koliko se ta slika razlikuje od stvarnosti.

"Nisam introvert, dapače veliki sam ekstrovert, možda s time ponekad i kompenziram neku nesigurnost. S godinama primjećujem da ne moram biti uvijek prisutna, najglasnija, ili voditi teme, nekako sam se u tom smislu primirila, ali ne mislim da će ikad od mene postati jedan solidni introvert. Ne volim ovaj javni segment, ali evo kao što ste mogli i čuti prije ovog intervjua, baš osjećam neko uzbuđenje kad moram govoriti javno. Nisam privatno ona koja voli javno istupati", kazala je u emisiji Nove TV.

Podsjetimo, Nataša se u prosincu 2018. godine udala za ortopeda Nenada Medančića, a s kojim je u braku dobila dvoje djece, dina Tonija i kćer Kaju. Glumica ne skriva koliko joj je draga uloga majke i koliko u njoj uživa. Ispričala je i što najviše vole s djecom raditi.

"Ono što volimo je putovati i jako sam zadovoljna kako se ta djeca ponašaju i upijaju, jako su oduševljeni Japanom, a pamte i naš Zanzibar. I to mi je divno da se sjete tih stvari, i da nose neko sjećanje, i da vide razlike koje ih čine poniznima i inkluzivnima", otvoreno je ispričala. Dodala je i to da kćerkica Kaja više fizički nalikuje ocu, ali da je karakterno njezina kopija. S druge strane, sin je drukčiji od roditelja jer je sanjar i smiren.