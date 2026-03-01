Bolan poraz Hrvatske, izgubili od svjetskih prvaka

Naši košarkaši nisu uspjeli drugi put u tri dana pobijediti aktualne svjetske i europske prvake. Imali smo pobjedu u džepu, ali Njemačka je ovaj put slavila nakon produžetka (91:89, 77:77). Put prema Svjetskom prvenstvu i dalje je izgledan, ali bilo bi nam puno lakše da smo pobijedili. Šteta, nismo do kraja iskoristili to što je Njemačka u ove dvije kvalifikacijske utakmice igrala jako oslabljena.

Hrvatska je dobro otvorila utakmicu u Bonnu, Smith i Šarić doveli su nas do 7:3, pokušavajući primiriti uzavrelu atmosferu u dvorani. Međutim, Njemačka je preko Olindea, koji je ubacio 8 poena, povela 11:7.

Nakon što je Smith utakmicu otvorio tricom, promašili smo sljedećih pet – Hezonja i Drežnjak po dvije, Šarić jednu. Naravno da bi bez vanjskog šuta naše akcije u Bonnu dramatično potonule. Stoga je Šarićeva trica za 14:13 bila iznimno poticajna za naše igrače. Šarić je u prvih šest minuta ponovno izgledao jako raspoloženo, zabio je 7 poena uz dvije asistencije i jednu ukradenu loptu. Nakon Šarića i Hezonja je pogodio tricu za 18:15, uskoro i drugu, najavivši još jedno svoje odlično izdanje. U prvoj četvrtini Hezonja je zabio devet poena.

Najveći problem u prvoj četvrtini bio je napadački skok Njemačke. Domaći su u startnih 10 minuta imali čak 10 napadačkih skokova, što je pravi raritet. Mi smo, s druge strane, ukupno imali samo devet skokova, niti jedan u napadu. Stoga je naša prednost (24:22) na isteku prve četvrtine doista bila vrijedna. Šut smo uspjeli stabilizirati, ali skok nam je ostao veliki minus. Njemačka pak nije imala obrambena rješenja za Hezonju (9 poena) i Šarića (7 poena).

Odigrali su Mijatovićevi izabranici izvrsno prvih pet minuta druge četvrtine i poveli 34:26. Luka Božić bio je naš glavni igrač u tom razdoblju, zabio je šest poena, a uz to je upisao i naš prvi napadački skok. Hrvatska je bitno popravila i zatvaranje obrambenog skoka, pa su Nijemci u tih pet minuta imali samo jedan.

Međutim, Njemačka je tada pojačala agresivnost, vratila je napadački skok, Thiemann (15 poena) bio je nezadrživ, a Šarić je ušao u probleme s tri osobne pogreške. U dvije minute domaći su došli na samo -2 (35:37). Na sreću, uslijedila je tricaška eksplozija s tri uzastopne trice Roka Badžima i Hrvatska je vratila prednost na +8 (45:37). Badžim je ubacio 11 poena, bez promašaja. Na Badžima se nadovezao i Hezonja, koji je zabio tricu za 48:39. Na poluvrijeme smo otišli prepuni optimizma, s rezultatom 50:41.

Kayil je u produžetku pogodio još jednu tricu, Thiemann dvicu i Njemačka je povela 82:79, a nakon toga otišla i na 86:79. Bilo je jasno da se više ne možemo vratiti. Završilo je 91:89.

Hrvatska u skupini ima još dvije utakmice (Izrael i Cipar doma) te bi morala upisati dvije sigurne pobjede. U drugoj utakmici naše skupine Izrael je u gostima uvjerljivo (83:54) pobijedio Cipar, pišu Sportske novosti.