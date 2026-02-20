Boka u srcu Splita: Svečano otvorena izložba u Pomorskom muzeju

U prostoru Pomorski muzej u Splitu sinoć je svečano otvorena izložba Udruge Vlaho Bukovac – umjetničke likovno-književne unije, priređena u sklopu tradicionalne manifestacije Dana Boke, u organizaciji Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809.

Izložba okuplja umjetnice i umjetnike koji su kroz likovne i književne radove tematizirali motive Boke, mora i pomorstva. Posjetitelji imaju priliku vidjeti interpretacije morskih pejzaža, brodova i priobalnih prizora, ali i radove koji evociraju bogatu pomorsku tradiciju i kulturnu baštinu bokeljskog kraja.

Svečano otvorenje dodatno su obogatili sami autori autorskim recitacijama, dajući večeri poseban umjetnički i emotivni ton.

Izložba ostaje otvorena za javnost do 19. ožujka, a svi zainteresirani mogu je razgledati u radnom vremenu Muzeja.