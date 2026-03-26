Bojan Ivošević: "Gradonačelnik je u strahu od Keruma već osam mjeseci"

Bojan Ivošević oglasio se o zastoju izmjena Generalnog urbanističkog plana (GUP), prozvavši gradonačelnika za neodlučnost i politički strah.

Prema njegovim riječima, izmjene GUP-a mogle su biti usvojene bez problema u Gradskom vijeću, no tvrdi da ih gradonačelnik već mjesecima odgađa.

"Jutros smo vidjeli da Željko Kerum ipak stopira izmjene GUP-a, što je suprotno onome što je gradonačelnik govorio. Gradonačelnik je zapravo u strahu od Keruma već osam mjeseci i izmjene GUP-a drži u ladici.

Mi smo mu na primopredaji rekli da će naših 11 ruku imati za izmjenu GUP-a. Njegovih 10, naših 11, to je više nego dovoljno. Kerum nije problem da bi se GUP usvojio.

Jedini problem može biti ako je gradonačelnik kukavica pa se boji nekakve Kerumove odmazde i novih izbora. Mi se toga nikada nismo bojali. Išli smo odmah na izbore ako nas je tko pokušao ucijeniti i tako vraćali povjerenje građana.

Teško je, međutim, vratiti povjerenje građana kada dozvoliš da ti se u Športskim objektima ljudi osuđeni za gospodarski kriminal i zlouporabu položaja stavljaju na rukovodeća mjesta. Što bi građani danas rekli o gospodinu 'Dajem ti rič' da su to znali?” poručio je Ivošević.