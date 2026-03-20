Bobanov zamjenik obišao dva važna infrastrukturna projekta na području Sinja

Zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić obišao je danas dva važna infrastrukturna projekta na području Sinja – pretovarnu stanicu za gospodarenje otpadom u Kukuzovcu te radove na energetskoj obnovi školske sportske dvorane.

Riječ je o projektima koji imaju ključnu ulogu u podizanju kvalitete života građana, kako kroz unapređenje sustava gospodarenja otpadom, tako i kroz ulaganja u obrazovnu i sportsku infrastrukturu.

Prilikom obilaska pretovarne stanice u Kukuzovcu istaknuto je kako je riječ o projektu sufinanciranom iz europskih fondova u iznosu većem od 2,7 milijuna eura. Pretovarna stanica predstavlja važnu kariku u uspostavi cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Splitsko-dalmatinske županije. Pretovarne stanice služe za privremeno skladištenje i pretovar otpada prije njegova transporta u Centar za gospodarenje otpadom, čime se optimizira sustav i smanjuju troškovi prijevoza.

"Projekt pretovarne stanice je sufinanciran iz europskih fondova u iznosu većem od 2,7 milijuna eura. Cilj ovog projekta je aktivacijom pretovarne stanice smanjiti količine otpada na području Cetinske krajine te uspostaviti učinkovit i održiv sustav gospodarenja otpadom", izjavio je zamjenik župana Ante Šošić.

Dodao je kako će Županija i dalje aktivno pratiti dinamiku radova kako bi se projekt realizirao u planiranim rokovima. U sklopu obilaska, zamjenik župana posjetio je i gradilište školske sportske dvorane u Sinju, gdje su u tijeku radovi na cjelovitoj energetskoj obnovi objekta vrijednog 2,3 milijuna eura.

Projekt uključuje obnovu ovojnice zgrade, zamjenu sustava grijanja, hlađenja i ventilacije, ugradnju nove rasvjete te unapređenje sigurnosnih i tehničkih sustava. Cilj je osigurati kvalitetnije i energetski učinkovitije uvjete za učenike, nastavnike i sve korisnike dvorane. Dodatnu vrijednost projektu daje i činjenica da su osigurana i sredstva Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 450.000 eura za dodatno opremanje dvorane prema suvremenim standardima, čime će se unaprijediti uvjeti za sport i rekreaciju:

"Paralelno s tim, u tijeku je i obnova školske sportske dvorane. Riječ je o cjelovitoj energetskoj obnovi objekta – ugradit će se novi ventilacijski i klimatizacijski sustav, sustav pripreme tople vode, obnovit će se krov i svi ključni konstruktivni dijelovi objekta", istaknuo je Šošić.