Boban: "Iz Splita su otišle poruke ljubavi, topline i plemenitosti"

Splitska riva danas je bila “mjesto susreta ljudi, srca i dobrih namjera”, poručio je Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, osvrćući se na događaj koji je iz središta Splita poslao snažne poruke zajedništva.

"Iz Splita su otišle poruke ljubavi, topline i plemenitosti", istaknuo je Boban, naglasivši kako je humanitarni duh bio vidljiv na svakom koraku.

Posebno je izdvojio volonterski angažman sudionika, navodeći da je "devedeset i jedan štand volontera koji svoje slobodno vrijeme daruju drugima" pokazao "koliko veliko srce ima naš grad i naša županija".

U svojoj objavi župan je naglasio i vrijednosti koje su obilježile današnje okupljanje: "Nije važno što ćemo materijalno ponijeti kući, važno je pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija."

Na kraju je uputio zahvalu svima koji su sudjelovali u događaju: "Hvala svima koji su danas bili dio ove priče i pokazali što znači biti čovjek."