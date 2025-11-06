BMW MEET DALMACIJA 2025. – Spektakl drifta u Omišu!

Na velikom parkiralištu u Omišu održat će se BMW Meet Dalmacija 2025., dvodnevni drift spektakl koji će okupiti najbolje vozače iz Hrvatske i inozemstva.

Subota, 8. studenoga, rezervirana je za državno prvenstvo u driftu pod okriljem HAKS-a, dok će se u nedjelju, 9. studenoga, voziti međunarodno prvenstvo na kojem će nastupiti brojni natjecatelji iz regije i šire. Publiku očekuje pravi festival brzine, dima i guma, uz bogat popratni program i izložbu moćnih BMW automobila.

Ulaznice su dostupne na ulazu u prostor događaja, po cijeni od 15 eura, a dio prihoda bit će usmjeren u humanitarne svrhe, čime ovaj sportski događaj dobiva i dodatnu plemenitu notu.

VAŽNA OBAVIJEST ZA POSJETITELJE:

Organizatori mole sve posjetitelje da koriste isključivo označene parkinge kako bi se izbjegle gužve i osigurao siguran prometni tijek. Omiš je trenutačno veliko gradilište, s tri aktivna gradilišta u neposrednoj blizini lokacije događaja, stoga je izuzetno važno poštivati prometne upute i oznake na terenu.

Ako volite miris benzina, zvuk motora i preciznost vožnje na rubu kontrole – ne propustite BMW Meet Dalmacija 2025. u Omišu!

Vidimo se 8. i 9. studenoga na najvećem drift spektaklu Dalmacije!