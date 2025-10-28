Bliži se vrijeme za zimske gume. Ovo bi trebali znati

Odlukom o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj - državnih, županijskih i lokalnih - u razdoblju od 15. studenoga pa do 15. travnja iduće godine potrebno je na vozilima imati zimske gume ili ljetne, ali s minimalnim profilom 4 milimetra u kombinaciji s pripadajućim lancima za snijeg u prtljažniku, piše N1.

Zimske gume važne su u hladno doba godine jer ljetne gume na temperaturama ispod 7 stupnjeva Celzijevih gube elastičnost i znatno slabije prianjaju za kolnik. Vožnjom na ljetnim gumama zimi povećava se mogućnost proklizavanja, a i put kočenja čime vozilo postaje nesigurno i opasno u prometu.

A s približavanjem 15. studenoga kada na snagu stupa obvezna uporaba zimske opreme, gužve u vulkanizerskim radnjama i autoservisima sve su veće. U Zagrebu je, primjerice, gotovo nemoguće dogovoriti termin zamjene guma danas za sutra. Termin se čeka od nekoliko dana (uz malo sreće) do dva tjedna, ovisno o kojoj vulkanizerskoj radnji je riječ.

Lakše je vlasnicima vozila koji kod vulkanizera već imaju uskladištene gume u tzv. hotelima za gume jer lakše mogu dogovoriti bliži termin zamjene. S tim da je dobiti mjesto za skladištenje guma gotovo nemoguća misija, barem u Zagrebu.

Cijene od 30 do 75 eura, za neke besplatno

A što se tiče cijena zamjene guma, uglavnom su ostale na razini od proljetos.

Cijene demontaže i montaže sve četiri gume te njihovo balansiranje kreću se od 30 do 75 eura. Cijena ovisi i o otme jesu li gume na čeličnim ili aluminijskim naplatcima. Zamjena guma na čeličnim naplatcima je jeftinija, iako ima i nekih vulkanizerskih radnji koje po istoj cijeni mijenjaju i jedne i druge.

Postoji i mogućnost besplatne zamjene guma za članove određenih članskih pakte Hrvatskog autokluba (HAK).

Primjerice, korisnici članskog modela Start i obiteljskog članstva u tom modelu mogu jednom godišnje besplatno obaviti zamjenu i balansiranje kotača u servisnim stanicama HAK-a, dok korisnici članskih modela Optimum, Optimum plus i Europa te Obiteljskog članstva u tim modelima imaju pravo na dvije besplatne zamjene guma godišnje, donosi N1.

Teško naći mjesto u hotelu za gume

U Zagrebu su cijene demontaže, montaže i balansiranja guma spomenutih dimenzija (15 - 17 cola) od 35 do 65 eura. Ako je potrebno zamijeniti ventile na gumama, cijena jednog je u pravilu 1,50 eura, odnosno šest eura za sve četiri gume.

U hotelima za gume, pod uvjetom da u njima ima mjesta, cijena skladištenja je najčešće od 30 do 40 eura po sezoni.

U Splitu i Osijeku su cijene koje smo provjerili na mrežnim stranicama nekoliko tamošnjih vulkanizerskih radnji i autoservisa od 35 do 60 eura, a u Rijeci od 32 do 60 eura. U Zadru se cijene kreću od 45 do 62 eura, a u Puli, Šibeniku i Sisku od 35 do 62 eura za spomenute dimenzije guma.

U prosjeku, cijena zamjene guma u Hrvatskoj je pedesetak eura. To je značajno skuplje nego prije sedam ili osam godina kada je zamjena četiri gume od, primjerice, 17 cola, skupa s balansiranjem koštala oko 120 kuna, a prije četiri, pet godina oko 180 kuna.

Gužve ujesen veće jer je kazna visoka

Neki drže da je zamjena guma u Sloveniji, u mjestima blizu granice, povoljnija, no i ondje su cijene oko 50 eura. U jednoj vulkanizerskoj radionici u Dobovi cijena zamjene i balansiranja četiri gume od 16 cola je 42 eura, od 17 cola 50 eura, a za svaku narednu dimenziju cijena raste za 10 eura, sve do 80 eura za gume veličine 22 i više cola. Ondje skladištenje guma do 19 cola bez naplataka košta 60 eura godišnje, a onih s naplatcima 84 eura.

U jednoj vulkanizerskoj radnji u Brežicama zamjena guma je od 50 eura naviše, ovisno o dimenzijama. I tamo je poželjno prethodno dogovoriti termin, javlja N1.

Gužve za zamjenu guma ujesen uvijek su veće, a čekanje na termin duže budući da se vozače isključivo kažnjava za vožnju na ljetnim gumama u zimskim uvjetima, a iznos kazne je 130 eura.