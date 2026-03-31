Bliži se turistička sezona: Koliko će poskupjeti smještaj?

U turističku sezonu ulazimo s ratom na Bliskom Istoku, energetskom krizom i vodećom inflacijom u eurozoni. Unatoč tome, predikcije u Dalmaciji- relativno pozitivne. Domaće turističke kompanije u sezonu ulaze s opreznim optimizmom.

"Rekli bi jedan oprezni optimizam, jer ipak vidimo da je situacija s bookingom stabilna i većina kolega ili vide rast ili vide ponavljanje brojke od prethodne godine. S obzirom na kontekstne okolnosti rekao bih više nego dobra situacija. Naravno, na dnevnoj razini će se pratiti situacija, no ono što je isto dobra vijest je da su zaista kolege već s nizom kriza koje smo imali iza sebe, od COVID-a pa ratova, spremni i da je hrvatski turizam uvijek dobro odreagirao"; kaže Bernard Zenzerović, direktor Udruge poslodavaca u hotelijerstvu, donosi N1.

"Nastavlja se trend iz prethodne godine"

No, sektor je i ove godine pod pritiskom novog rasta troškova - koliko će on točno rasti ovisit će o razvoju energetske krize.

Čak 76 posto kompanija očekuje da će rast troškova premašiti rast prihoda, što bi bila već treća godina zaredom takvog scenarija u turizmu. "Nastavlja se trend iz prethodne godine gdje nam troškovi, pogotovo troškovi radne snage, rastu puno brže nego prihodi, što na neki srednji i dugi rok ugrožava investicijski potencijal", govori Vinko Ostojić, direktor HUT-a

"Većina planira rast prosječne cijene"

Preko 70 posto objekata planira rast prosječne dnevne cijene za tri do šest posto u odnosu na prošlu sezonu, u skladu s tim više od pola objekata planira rast ukupne razine godišnjih prihoda do tri posto.

"Najveći problem kod obiteljskog smještaja, i kod bilo kojeg smještaja, je to što vi morate pratit sve te troškove, koji se zapravo sad iz tjedna u tjedan povećavaju, i sad shodno tome mi moramo zadržat stabilne cijene. Međutim ako sve drugo opet raste onda je jako teško biti konkurentan na tržištu, dakle to sad nije stvar jednoga privatnog iznajmljivača nego je stvar svih drugih troškova koji se onda moraju ukalkulirat", kaže Barbara Marković, predsjednica hrvatske Udruge obiteljskog smještaja, donosi N1.

Unatoč inflaciji i nestabilnoj geopolitičkoj situaciji većina objekata očekuje isti broj noćenja kao i lani, ali i izraženiji trend "last minute" rezervacija. Barbara tvrdi da će ostale mediteranske države iskoristiti situaciju u svijetu da pridobiju goste, pa ako se naše cijene budu povećavale teško da ćemo ostati jaka konkurencija.