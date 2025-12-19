Blagdansko okupljanje u HNK-u i posjet Domu Zenta: Gradonačelnik Šuta u znaku zahvale i brige za građane

Grad Split je uoči nadolazećih blagdana organizirao niz prigodnih aktivnosti, među kojima su se istaknuli blagdanski prijem za čelnike gradskih ustanova u Hrvatskom narodnom kazalištu te posjet gradonačelnika Tomislava Šute Domu za starije i nemoćne osobe „Zenta“.

Blagdanski prijem održan je u foyeru HNK Split, a okupio je ravnatelje kulturnih institucija, osnovnih škola i dječjih vrtića, ravnatelje javnih ustanova, direktore komunalnih poduzeća te predsjednike gradskih kotareva i mjesnih odbora. Domaćini prijema bili su gradonačelnik Tomislav Šuta, predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić i zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić, uz prisustvo pročelnika, njihovih pomoćnika i predstavnika gradskih upravnih odjela.

Uzvanike je na početku pozdravio intendant HNK Split Božo Župić, izrazivši zadovoljstvo što se blagdansko okupljanje održava upravo u kazalištu, jednom od ključnih središta kulturnog života grada, te je svima uputio blagdanske čestitke.

Gradonačelnik Šuta zahvalio je svim ravnateljima, direktorima i predstavnicima kotareva i mjesnih odbora na suradnji u proteklih šest mjeseci, naglasivši važnost zajedničkog djelovanja svih gradskih službi i institucija u interesu građana Splita.

– Svi mi zajedno, bez obzira na različite političke svjetonazore, jedno smo tijelo koje mora raditi za dobrobit naših građana i cijeloga grada. U razdoblju koje je pred nama želim da s vašim obiteljima uživate u miru i radosti – poručio je Šuta, uz želje za uspješan nastavak rada u 2026. godini.

U sklopu blagdanskih aktivnosti, gradonačelnik Šuta je sa suradnicima posjetio i Dom za starije i nemoćne osobe „Zenta“, gdje je korisnicima uručio prigodne poklone. U društvu ravnatelja doma Ivana Škaričića, gradonačelnika je dočekalo toplo i veselo blagdansko ozračje.

Tom je prigodom istaknuo planove Grada Splita vezane uz poboljšanje skrbi za starije sugrađane, najavivši realizaciju dva nova doma za umirovljenike – na Pazdigradu i u objektu hotela „Zagreb“, kao i jačanje programa i aktivnosti za umirovljenike u gradskim kotarevima.

– Želimo se odužiti generaciji koja je svoj rad i život uložila u naš grad. Želim vam sretan Božić, radosnu Novu godinu i, prije svega, dobro zdravlje – poručio je gradonačelnik.

Na kraju posjeta zahvalio je ravnatelju i djelatnicima doma na predanom radu te svakodnevnoj brizi i pažnji koju pružaju svojim korisnicima.