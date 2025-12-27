Blagdanske gužve na granicama: Ovo je kazna koju ćete platiti ako zaobiđete kolonu

Božićni i novogodišnji blagdani donose gužvu na cestama i graničnim prijelazima. Proteklih dana najduže se čekalo na Bajakovu na izlazu iz Hrvatske u Srbiju, a višesatna čekanja bila su i na ulazu u Hrvatsku.

Na malom prijelazu Tovarnik - Šid zabilježena su čekanja i do tri sata kao i na granicama s Bosnom i Hercegovinom. Ekipa RTL-a bila je na graničnom prijelazu Stara Gradiška gdje su razgovarali s načelnikom PGP Stara Gradiška Miljenkom Kovačevićem.

Na ovom graničnom prijelazu čekanja su otprilike dva, tri sata, ali ovdje su ljudi navikli na to. Otvorene su četiri izlazne trake. To je maksimalni kapacitet ovog graničnog prijelaza. Međutim, bez obzira na to što policajci reguliraju promet, gužve se ne mogu smanjiti, piše GPMaljevac.

‘Ljudi putuju svojoj kući i automatski se stvaraju kolone i to je uobičajeno svake godine, tako i ove, rekao je Kovačević.

Kovačević je podsjetio i da na slučajeve kada vozači krenu obilaziti kolonu i to naravno, frustrira ostale vozače.

‘Mi takve vozače zaustavljamo. Naplatimo im kaznu 400 eura, oduzmemo im vozačku na mjesec dana i vratimo vozilo na kraj kolone. I onda to ljudi vide i zadovoljni su s tim. Ljudi su svjesni kad putuju da će čekati u koloni. Međutim, netko se osjeća važnijim od drugih i onda krene u obilazak kolone. Ugrožava sigurnost prometa, sebe i druge sudionike te vrijeđa one koji čekaju u redu. Na kraju će platiti ceh’, rekao je Kovačević.