Blagdanske batine na Sv. Stipana: Širi se snimka masovne tučnjave u Međugorju

U restoranu i klubu Gardens u Međugorju preksinoć, 26. prosinca, došlo je do fizičkog sukoba u kojem je sudjelovalo više osoba.

Prema navodima svjedoka, sukob je započeo u unutrašnjosti lokala, nakon čega je dio sudionika izašao ispred objekta gdje je incident nastavljen. Gosti navode da je došlo do uznemirenja i neugodne situacije, zbog čega je druženje u lokalu prekinuto.

Redakcija portala Radiosarajevo.ba kontaktirala je lokalnu policiju radi dodatnih informacija o incidentu, no do objave članka odgovor nije zaprimljen. Ističu da će odgovor nadležnih službi objaviti čim ga dobiju.

Snimku događaja, u vlasništvu portala Crna Hronika, moguće je pogledati u nastavku.

Tuča u Clubu & Restaurantu “Gardens” u Međugorju: Sukob nastavljen i ispred objekta pic.twitter.com/8Ma28Z0aZJ — Doznajemo (@Doznajemo) December 27, 2025