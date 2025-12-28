Close Menu

Blagdanske batine na Sv. Stipana: Širi se snimka masovne tučnjave u Međugorju

Prema navodima svjedoka, sukob je započeo u unutrašnjosti lokala

U restoranu i klubu Gardens u Međugorju preksinoć, 26. prosinca, došlo je do fizičkog sukoba u kojem je sudjelovalo više osoba.

Prema navodima svjedoka, sukob je započeo u unutrašnjosti lokala, nakon čega je dio sudionika izašao ispred objekta gdje je incident nastavljen. Gosti navode da je došlo do uznemirenja i neugodne situacije, zbog čega je druženje u lokalu prekinuto.

Redakcija portala Radiosarajevo.ba kontaktirala je lokalnu policiju radi dodatnih informacija o incidentu, no do objave članka odgovor nije zaprimljen. Ističu da će odgovor nadležnih službi objaviti čim ga dobiju.

Snimku događaja, u vlasništvu portala Crna Hronika, moguće je pogledati u nastavku.

