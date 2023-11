BLACK FRIDAY UZROKOVAO PRAVU POMAMU, KOLONE I ZAKRČENA PARKIRALIŠTA Predsjednik splitskog SDP-a otkrio što kupuje povodom velikih popusta

Posljednji petak u studenom je poznat pod nazivom Black Friday. Ovaj put, spada na 24.studenoga obilježavajući tako početak božićnog šopinga.

Naime, ovaj dan je poznat po velikim popustima, dobrim ponudama i rasprodajama. U tijeku je raznovrsna ponuda u svim splitskim trgovačkim centrima i dućanima.

Duge kolone i zakrčena parkirališta po trgovačkim centrima, svjedoče pravoj pomami. Neki žele kupiti božićne poklone, neki osvježavaju garderobu, a neki pronalaze dobre ponude za tehniku i namještaj.

Na tu temu, redakcija Dalmacije Danas razgovarala je sa predsjednikom splitskog SDP-a, Davorom Matijevićem. Kako kaže, Black Friday je uspješna, marketniška priča koja iz godine u godinu oduševljava građane. Što se tiče njega osobno, smatra da su bolji popusti dostupniji u razdoblju iza Božića i Nove Godine.

"Black Friday najviše koristim za tehniku i takve stvari. Što se tiče odjeće, čekam rasrodaje nakon Božića i Nove Godine. Smatram da je tada puno isplativije, a Black Friday je dobra marketinška priča gdje se kupi i što treba i što ne treba. To nije toliko povoljno koliko čovjeka primami. Dućani znaju povuči dobru robu sa polica, tako da mislim da je to sve jedna dobra marketinška priča. Ima nekih pogodnosti koje se daju iskoristiti, primjerice ja to iskoristim za kupovinu tehnike ili namještaja", kazuje predsjednik SDP-a Split.

Smatra da je ovo razdoblje izvrsna prilika za kupovinu božićnih poklona i dugovječnijih predmeta međutim sve ostalo kaže da je samo 'napuhana' priča.

"Sad je dobro razdoblje za božićne poklone i konkretne stvari, ali kupovanje svega je sada već previše. Kod nas su svakako česti popusti, mislim da se uvijek da nešto pronaći, tako da smatram da je ovo stvarno napuhana, fino upakirana priča", naglašava.

Šoping 'groznica' je zahvatila cijeli grad, uzrokujući kolone i mahniti konzumerizam. No, iako su u fokusu razni trendovi, postavlja se pitanje gomilanja nepotrebnih stvari, i posljedično velikih količina otpada.

"Mi smo povodljiv narod, kod nas dolaze trendovi i ljudi se pomame za tim. Žele si priuštiti nešto novo, ali realno čovjek uvijek kupuje više nego što mu treba. Kupi stvari koje mu nisu toliko potrebne, ali računaju 'sad je prilika'. Što je najgore, većinu stvari se može kupiti i povoljnije mjesec dana nakon, ali eto kod nas su to sve trendovi više nego čista potreba", zaključuje Davor Matijević.