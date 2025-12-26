Bjelica o otkazu u Dinamu: "Odstranio sam igrača, a oni su ga odlučili vratiti"

Nakon što je u prvom dijelu intervjua Nenad Bjelica otkrio Valentini Miletić sve o svojoj igračkoj karijeri te početku trenerske, uz prvi mandat u Dinamu te u Osijeku, u drugom dijelu nastavila je kronološka priča njegove karijere.

Najzanimljivi je dio bio naravno ovaj svježiji, prošla sezone i ono što se dogodilo prije otprilike točno godinu dana. Otkaz u Dinamu, gdje se u drugom mandatu zadržao niti jednu polusezonu, prenosi Gol.hr.

Turbulentna prva puna sezona Dinamovog proljeća donijela je Bjelicu kao spas nakon minhenske katastrofe Sergeja Jakirovića, no nije ovog puta Osječanin uspio napraviti posao kakav mu je dan.

Ipak, šokirao ga je otkaz koji je dobio u polusezoni, a smatra kako zna koji je razlog toga, odnosno da to nisu bili rezultati koje (ni)je isporučio.

"Očekivao sam da bi do otkaza moglo doći nakon poraza od Lokomotive, ali nije. Uprava je objavila priopćenje da stoji uz mene i sportskog direktora Marka Marića, a na sastanku mi je Zvonimir Manenica rekao da moramo pobijeditiu Varaždin. Pobijedili smo 3:2, iako smo igrali bez 15 igrača", rekao je Bjelica, nastavivši:

"Završila je polusezona, rekao sam Mariću da se čujemo za koji dan. To je bio 22. prosinca. Zvao sam ga na Badnjak, ne javlja se. Na Božić nisam htio zvati, ali mi stiže u ponoć poruka od Marića, čestita mi Božić i piše da će me zvati sutra i objasniti mi situaciju oko pojačanja."

Ipak, poziv od Marića nije dobio idućeg dana nego tri dana kasnije, a kaže da je razgovor tekao normalno te da je otkrio koja četiri igrača želi odstraniti. Jedan je bio Sammy Mmae, kojeg je već ranije zbog discipline odstranio iz momčadi.

No, nakon toga se dogodilo nešto što nije očekivao.

"Dan kasnije izađem u grad, uzmem telefon, Fabrizio Romano piše da Dinamo sprema smjenu Bjelice i da ga mijenja Fabio Cannavaro. Ne mogu vjerovati. Jučer sam pričao s Marićem. Uzmem ja to s rezervom. Međutim, počnu me zvati hrvatski novinari, govore mi da se nešto kuha. Ja još ne vjerujem jer smo razgovarali noć ranije najnormalnije. Ništa mi ne govori da ću biti smijenjen. Oko 16 sati pročitam da je sazvan Izvršni odbor, tad sam znao da je istina. Oko 19 sati me Marić nazvao da mi kaže da raskidamo suradnju", rekao je.

Otkrio je što smatra razlogom.

"Marko Marić i Velimir Zajec su jedini bili za moj otkaz. Možda još netko iz Izvršnog odbora. Mislim da Zvonimir Manenica nije bio za to ni gospodin Puhalo ni Podnar. Ovi su to odlučili. Jedini razlog je bio što su htjeli pod svaku cijenu vratiti Mmaeea u kadar", rekao je, zaključivši:

"Znali su da sa mnom nema pregovora oko toga. On se ogriješio o klupsku disciplinu. Da se mene pitalo, njemu se više nikad ne bi ona rampa na Maksimiru digla. Ponizio je klub, instituciju Dinama. Za mene tu nema pardona. Na kraju se Mmaee vratio, nije ni kažnjen."

Mmae se na kraju nije više naigrao te je neslavno napustio Dinamo, dok je Cannavaro odradio loš posao te ni on nije izdržao do kraja sezone.