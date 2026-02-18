Close Menu

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa presađuje kosu

"Operacija druge faze je uspješno završena"

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić odlučio se na transplantaciju kose, a informaciju je javno objavila sarajevska klinika "Unique Hair Sarajevo".

U objavi klinike navodi se kako je Mamić, kojeg predstavljaju kao "jedno od najpoznatijih imena hrvatskog nogometa" i "dugogodišnjeg rukovodioca Dinama", za drugu fazu transplantacije ponovno izabrao istog stručnjaka – Hasana Hüseyina Kızılkayu.

Prema navodima iz objave, prva faza zahvata ranije je izvedena u Sarajevu, ali u drugoj klinici, također pod stručnim vodstvom Kızılkaye. Za nastavak tretmana, tvrdi klinika, Mamić je odlučio povjerenje ponovno dati Kızılkayi, koji se u objavi opisuje i kao osnivač Unique Hair Clinica.

"Operacija druge faze je uspješno završena", stoji u objavi, uz najavu da će rezultate “uskoro” podijeliti s javnošću.

