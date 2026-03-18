Bizarno i morbidno! Šire se lažne fotografije iz HRT-ovog studija: Sve je prijavljeno policiji

Na društvenim mrežama i u sponzoriranim objavama posljednjih se dana šire fotografije i vizuali koji pokušavaju stvoriti dojam da se u studiju HRT-ove emisije Nedjeljom u dva dogodio dramatičan zdravstveni incident povezan s novinarkom i urednicom Mirjanom Rakić. Uz takve objave plasiraju se i senzacionalistički naslovi te poruke koje korisnike vode prema sumnjivim ponudama za ulaganje novca.

Iz HRT-ove emisije Nedjeljom u dva poručili su da je riječ o potpuno lažnoj vijesti i upozorili građane da ne nasjedaju na ovu internetsku prijevaru.

HRT: "Ovo se nikada nije dogodilo"

U reakciji iz emisije jasno ističu da su objave koje se šire internetom lažne te da nemaju nikakve veze sa stvarnim događajem u studiju.

"Ne nasjedajte na ovo! Ovo je LAŽNA vijest, u stvari reklama za prevarantsko ulaganje novca pri čemu je kolegica Rakić bezosjećajno stavljena u kontekst osobe koja je doživjela ozbiljne zdravstvene probleme. Sve ovo se nikada nije dogodilo i ovako izgledaju internetske prijevare. Slučaj smo prijavili policiji!", poručili su iz Nedjeljom u dva. Time su demantirane tvrdnje iz spornih objava koje sugeriraju da je Mirjana Rakić doživjela zdravstvene probleme tijekom emisije ili neposredno nakon gostovanja.

Fotografije iskorištene za stvaranje lažnog dojma

Vizuali koji kruže internetom složeni su tako da ostavljaju dojam hitne situacije. Na jednoj fotografiji vidi se televizijski studio, nekoliko djelatnika hitne medicinske službe i starija žena koja sjedi za stolom, dok druga prikazuje osobu na medicinskim nosilima uz vozilo hitne pomoći. Preko fotografija ispisani su krupni, dramatični naslovi o "skandaloznom prijenosu" i "hospitalizaciji izravno iz studija".

Upravo takva kombinacija fotografija i bombastičnih poruka tipičan je obrazac internetskih prevara: cilj je izazvati šok, zabrinutost i znatiželju kako bi korisnik kliknuo na poveznicu ili otvorio oglas. U pozadini se, kako navode iz emisije, zapravo nalazi reklama za prevarantsko ulaganje novca. Ovakve objave najčešće nemaju informativnu svrhu, nego služe kao mamac za prijevarne kampanje. Korisnike se pokušava privući navodnim ekskluzivnim otkrićem, zdravstvenim šokom ili skandalom poznate osobe, a potom ih se usmjerava prema sumnjivim platformama i obrascima za "ulaganje". U ovom slučaju, identitet i ugled poznate novinarke iskorišteni su bezobzirno, a lažni kontekst dodatno je pojačan manipulativno predstavljenim fotografijama.

Slučaj prijavljen policiji

Iz Nedjeljom u dva navode da je slučaj prijavljen policiji. Time žele upozoriti javnost da je riječ o ozbiljnom obliku zlouporabe identiteta i širenja lažnog sadržaja, a ne o bezazlenoj internetskoj dezinformaciji. Građanima se savjetuje da ne otvaraju poveznice iz ovakvih objava, ne ostavljaju osobne ni bankovne podatke te da sumnjive oglase i profile prijave platformama na kojima su ih uočili.