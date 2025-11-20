Bizarne kvalifikacije za novi format prvenstva: Jedna reprezentacija može na SP s deset poraza, druga bez ijedne pobjede!

Svjetsko nogometne prvenstvo izborile se zasad 42 reprezentacije, koje jedva čekaju ždrijeb 5. prosinca u Washingtonu. Šest mjesta je još dostupno, a za njih će se boriti ukupno 22 reprezentacije u europskim i interkontinentalnim kvalifikacijama.

Dvije reprezentacije od te 22 ipak se ističu jednom karakteristikom, odnosno činjenicom da mogu izboriti Svjetsko prvenstvo, iako rezultatima u dosadašnjem dijelu kvalifikacijama baš i ne bi trebali ulaziti u popis onih koji su tako što po trenutnim rezultatima zaslužili.

Bolivija ima deset poraza u 18 utakmica

No, takva su pravila koja im to omogućuju, a te dvije reprezentacije su Bolivija i Švedska, svaka na svoj način.

Prvo ćemo se okrenuti predstavnicima Južne Amerike, Boliviji, koja je završila na sedmom mjestu od deset momčadi u CONEMBOL kvalifikacijama. Iza sebe su ostavili Čile, Peru i već tradiocionalno na kontinentnu najslabiju Venezuelu, što je svakako rezultat vrijedan pohvale. Šest momčadi je otišlo izravno na SP, sedma ide u inter-kontinentalne kvalifikacije, piše Gol.hr.

Ipak, Bolivija je u 18 odigranih utakmica doživjela čak deset poraza (uz šest pobjeda i dva neodlučena susreta), što je brojka s kakvom nitko ni blizu SP-a nikad nije došao.

No, sad je zbog proširenja prvenstva i ovakvog formata kvalifikacija to moguće. Bolivija ima realne šanse izboriti prvenstvo.

U dodatnim kvalifikacijama će prvo igrati protiv Surinama, a prođu li njih im slijedi finale protiv Iraka. Realno je reći da niti u jednom od tih susreta nisu autsajderi. Naprotiv.

Šveđani mogu na SP čak i ako nikoga ne pobijede

I dok će Bolivija ako izbori SP to svakako učiniti s čak deset poraza u kvalifikacijama, reprezentacija Švedska zasad tek ima mogućnost izboriti SP bez da u cijelim kvalifikacijama ne upišu niti jednu pobjedu.

Svoje nastup u skupini završili su s dva neodlučena susreta protiv Slovenije te četiri poraza, po dvaput od Švicarske i Kosova.

Švedska je ipak zahvaljujući osvajanju svoje skupine u grupi C Lige nacija izborila dodatne kvalifikacije. A tamo ih je poprilično pomazio ždrijeb.

U polufinalu će igrati na neutralnom terenu protiv Ukrajine, dok ih u eventualnom finalu čeka domaći susret protiv pobjednika susreta Poljske i Albanije.

Ako njihov novi izbornik Graham Potter kvalitetno posloži momčad, koja je po Transfermarktu deseta najvrijednija reprezentacija svijeta, itekako je moguće da ih vidimo na Svjetskom prvenstvu.

A ako to naprave s dvije neodlučene utakmice uz prolazak na bolje izvođenje jedanaesteraca, na SP će otputovati bez ijedne pobjede u cijelim kvalifikacijama. Da, i to je moguće!

Dodatne kvalifikacije igraju se u ožujku.