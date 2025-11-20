Close Menu

Bizarne kvalifikacije za novi format prvenstva: Jedna reprezentacija može na SP s deset poraza, druga bez ijedne pobjede!

Posebna priča kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo su dvije reprezentacije koje se tamo mogu još uvijek naći

Svjetsko nogometne prvenstvo izborile se zasad 42 reprezentacije, koje jedva čekaju ždrijeb 5. prosinca u Washingtonu. Šest mjesta je još dostupno, a za njih će se boriti ukupno 22 reprezentacije u europskim i interkontinentalnim kvalifikacijama.

Dvije reprezentacije od te 22 ipak se ističu jednom karakteristikom, odnosno činjenicom da mogu izboriti Svjetsko prvenstvo, iako rezultatima u dosadašnjem dijelu kvalifikacijama baš i ne bi trebali ulaziti u popis onih koji su tako što po trenutnim rezultatima zaslužili.

Bolivija ima deset poraza u 18 utakmica

No, takva su pravila koja im to omogućuju, a te dvije reprezentacije su Bolivija i Švedska, svaka na svoj način.

Prvo ćemo se okrenuti predstavnicima Južne Amerike, Boliviji, koja je završila na sedmom mjestu od deset momčadi u CONEMBOL kvalifikacijama. Iza sebe su ostavili Čile, Peru i već tradiocionalno na kontinentnu najslabiju Venezuelu, što je svakako rezultat vrijedan pohvale. Šest momčadi je otišlo izravno na SP, sedma ide u inter-kontinentalne kvalifikacije, piše Gol.hr.

Ipak, Bolivija je u 18 odigranih utakmica doživjela čak deset poraza (uz šest pobjeda i dva neodlučena susreta), što je brojka s kakvom nitko ni blizu SP-a nikad nije došao.

No, sad je zbog proširenja prvenstva i ovakvog formata kvalifikacija to moguće. Bolivija ima realne šanse izboriti prvenstvo.

U dodatnim kvalifikacijama će prvo igrati protiv Surinama, a prođu li njih im slijedi finale protiv Iraka. Realno je reći da niti u jednom od tih susreta nisu autsajderi. Naprotiv.

Šveđani mogu na SP čak i ako nikoga ne pobijede

I dok će Bolivija ako izbori SP to svakako učiniti s čak deset poraza u kvalifikacijama, reprezentacija Švedska zasad tek ima mogućnost izboriti SP bez da u cijelim kvalifikacijama ne upišu niti jednu pobjedu.

Svoje nastup u skupini završili su s dva neodlučena susreta protiv Slovenije te četiri poraza, po dvaput od Švicarske i Kosova.

Švedska je ipak zahvaljujući osvajanju svoje skupine u grupi C Lige nacija izborila dodatne kvalifikacije. A tamo ih je poprilično pomazio ždrijeb.

U polufinalu će igrati na neutralnom terenu protiv Ukrajine, dok ih u eventualnom finalu čeka domaći susret protiv pobjednika susreta Poljske i Albanije.

Ako njihov novi izbornik Graham Potter kvalitetno posloži momčad, koja je po Transfermarktu deseta najvrijednija reprezentacija svijeta, itekako je moguće da ih vidimo na Svjetskom prvenstvu.

A ako to naprave s dvije neodlučene utakmice uz prolazak na bolje izvođenje jedanaesteraca, na SP će otputovati bez ijedne pobjede u cijelim kvalifikacijama. Da, i to je moguće!

Dodatne kvalifikacije igraju se u ožujku.

