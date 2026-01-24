Bizaran slučaj iz Hrvatske. Djevojka usred noći stigla na Hitnu i šokirala liječnike

Sve se glasnije govori o preopterećenosti hitnih bolničkih prijema diljem Hrvatske u koje većina pacijenata dolazi bez prijeke potrebe.

Iskustva nekih bolnica, poput one u Zaboku, govore kako otprilike dvije trećine pacijenata koje obrade nije hitno, a dolaze zbog, primjerice, povišene jednodnevne temperature bez drugih simptoma, kašlja, starih ozljeda, piše portal zagorje.com.

Zajedničko je tim nehitnim pacijentima da se prije toga uopće nisu obraćali svojem obiteljskom liječniku, tumači šef hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici u Zaboku dr. Adam Aqbarawi. Ima i slučajeva da im dolaze bez ikakvih zdravstvenih tegoba.

"Imali smo situaciju u kojoj je mlada djevojka došla u bolničku hitnu službu u noćnim satima bez ikakvih tegoba, samo zato jer ju je upiknuo komarac", otkriva zabočki šef hitnjaka.

Ističe kako je dugoročno rješenje problema u jačanju dostupnosti primarne zdravstvene zaštite, boljoj organizaciji zdravstvenog sustava te kontinuiranoj edukaciji građana o pravilnom korištenju hitne medicinske skrbi.