Bivši trener Hajduka nokautirao člana Lige prvaka i došao na korak do jesenske titule

Zora je svanula u Sabahu otkako je za trenera ovog kluba iz mjesta Masazir pokraj Bakua došao Valdas Dambrauskas. Klub osnovan 2017. godine, koji su nekad vodili i Željko Sopić te Krunoslav Rendulić, danas sanja najveći san - osvajanje naslova prvaka Azerbajdžana.

Pod vodstvom bivšeg trenera splitskog Hajduka, koji je klupu preuzeo na početku sezone, taj bi san mogao postati java. Litavac je nakon velikog trijumfa u četvrtak vrlo blizu toga da si za 49. rođendan, koji će proslaviti 7. siječnja, pokloni titulu jesenskog prvaka, prenose SN.

Sabah je u četvrtak u odgođenoj utakmici 1. kola prvenstva ugostio Qarabag i pobijedio ga s 2:1. Poveli su prvaci već u 9. minuti golom Leandra Andradea, no domaćin je u nastavku kreirao lijep preokret. U 53. minuti izjednačio je Ruanđin Joy Lance Mickels, a pobjedu Sabahu u 88. je donio Francuz Aaron Malouda.

Azerski predstavnik u Ligi prvaka u kojoj drži 22. mjesto sa sedam bodova (pobjede kod Benfice i nad FC Kopenhagenom uz remi sa Chelseajem) doživio je tako bolno prizemljenje u nacionalnoj ligi. Qarabag je s 12 titula najtrofejniji klub u državi, a iza sebe ima četiri uzastopna naslova. Sabah je, pak, tek 2018. ušao u elitu i najbolji rezultat mu je 2. mjesto iz sezone 2022./23. Lani su bili peti...

Bila je to peta uzastopna pobjeda Sabaha u svim natjecanjima, a bez poraza je već 14 utakmica, od 31. kolovoza. Važnu ulogu u Dambrauskasovoj momčadi ima još jedno dobro poznato HNL ime. Bivši veznjak Rijeke Ivan Lepinjica po minutaži ove sezone treći je igrač klupske ljestvice.

Odigrano je 15. kola u Misli Premier ligi, koja broji 12 klubova, i Sabah je vodeći s 34 boda, dok Qarabag ima jedan manje. Do kraja godine igra se još jedno kolo ovog vikenda. U subotu Qarabag ide pretposljednjoj Qabali, a u nedjelju Sabah gostuje kod Sumqayita, jedine azerbajdžanske momčadi koja je do četvrtka pobijedila Qarabag...