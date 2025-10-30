Bivši stipendist HOO-a pijan (2,11 promila) udario pješaka i pobjegao! Osuđen na dobrotvorni rad, žrtva traži milijun eura odštete

Prometna nesreća se svakome može dogoditi, to je poznata stvar. No, kada je vozač alkoholiziran, prođe kroz crveno svjetlo na semaforu, udari pješaka i potom pobjegne, to je već idući nivo za kojeg se teško može imati suosjećanje kada se vozač nađe pred licem pravde.

Ipak, Marin M. (31) prošao je ‘kao na piru’ presudom Općinskog suda u Splitu. Za razliku od pješaka na kojeg je naletio svojim automobilom, i koji je zadobio brojne i teške ozljede poput višestrukog prijeloma rebara, pneumotoraks, paraplegiju i frakture kralježnice… Uglavnom, vozač je dobio kaznu od 11 mjeseci iza rešetaka, s tim da mu je zatvor zamijenjen radom za opće dobro po standardnom ključu dva sata rada za jedan dan zatvora. Što će reći nekih 670 sati rada za opće dobro.

Sve se događalo još 31. kolovoza 2023. godine, u večernjim satima na križanju Ulice Matice hrvatske i Brune Bušića: vozio je Peugeot iz smjera Kampusa prema Gripama kada je na pješačkom prijelazu udario u pješaka Andru A. koji je prelazio križanje dok mu je bilo zeleno svjetlo na semaforu. Nesretnog pješaka je bacio na poklopac motora i vjetrobransko staklo automobila, stoji u presudi, a potom ga odbacio na kolnik Matice hrvatske, e da bi nastavio vožnju iako je bio ‘svjestan da je udario pješaka i da je ovaj ozlijeđen te mu je zdravlje ugroženo’. Dakle, nije se zaustavio pružiti pomoć ozlijeđenoj osobi u opasnosti koju je sam prouzročio.

Napuhao je preko 2 promila

Prema presudi, dobio je deset mjeseci zatvora zbog izazivanja prometne nesreće, a osam mjeseci zbog nepružanja pomoći odnosno bijega s mjesta nesreće – jedinstvena kazna mu je odmjerena na 11 mjeseci zatvora, što je onda zamijenjeno radom za opće dobro. I izrečena mu je sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od tri godine. Ponovimo, prošao je kroz ‘crveno’, naletio je na pješaka koji je prelazio pješački prijelaz na ‘zeleno’, teško ga ozlijedio i potom nastavio vožnju, a sve je to napravio, ako smo zaboravili spomenuti, s koncentracijom alkohola u krvi od 2,11 promila!

Marin M. je izrazio kajanje i iskreno žaljenje zbog svega – tog dana je bio kod rođaka koji se ženio, tamo je pio alkohol, a prometnu je izazvao kad se vraćao kući. Nije bio svjestan da je izazvao nesreću, tvrdi optuženi, jer je bio u stanju šoka, nego je tek kad je stigao kući shvatio da je nešto napravio. Kad se nakon 15-ak minuta vratio na mjesto nesreće, hitna je već odvela pješaka, zatekao je samo policiju… Zbog svega odlazi kod psihijatra jer ga događaj psihički proganja, kazao je optuženi u svojoj obrani.

Kad je došao sebi, policajci su ispitali Andru A. koji je prelazio pješački dok je njemu bilo zeleno svjetlo na semaforu. Sjeća se kako je jedan automobil stao, dok je u srednjoj traci Ulice Matice hrvatske bijeli automobil nastavio vožnju i udario ga, nakon čega je izgubio svijest, ne sjeća se što se dalje događalo. Kazao je i da je zainteresiran za kazneni progon te da postavlja imovinsko-pravni zahtjev u iznosu od milijun eura zbog troškova liječenja, trajnih posljedica i psihičkih trauma te zbog izgubljene dobiti.

Evo što su rekli svjedoci

Te večeri je oko križanja Matice hrvatske i Brune Bušića bilo dosta svjedoka koji su sve vidjeli, pješakinja ispred svoje kuće, vozač taksija koji je bio parkiran u Matice hrvatske (tada je sjeverna traka te ulice bila ‘pretvorena’ u parkiralište zbog radova na garaži u Dobrilinoj), vozač skutera koji je išao od Kalipsa prema istom križanju i kojeg je vozač bijelog Peugeota pretekao… Iskaz vozača skutera je bio posebno šokantan: nije bilo šanse da Peugeot ‘uhvati’ zeleno svjetlo na semaforu s Bušićevom, a ipak je ubrzao, kazao je svjedok. Prošao je kroz križanje samo da bi na drugom kraju velikog raskrižja, onom zapadnom, prešao u suprotni trak i tamo udario pješaka koji je krenuo prelaziti prometnicu u smjeru sjevera, uzbrdo.

-Pješak je odletio kao list papira 5-6 metara visoko, a pao je na tlo možda nekih 20-ak metara dalje od pješačkog prijelaza u smjeru zapada. Nakon nesreće vozač Peugeota je ‘udrio’ po gasu i pobjegao u smjeru zapada. - decidiran je bio vozač skutera kojemu se cijela nesreća događala ispred očiju, nekih 50-ak metara dalje.

Majka optuženog je pak svjedočila kako je Marin stigao u stan ‘izbezumljen’ te im je jedva kazao da misli da je udario nekoga i da se mora vratiti. Kazala je i kako su se nakon nesreće pokušali informirati o zdravstvenom stanju ozlijeđenog pješaka, da je Marin poslao pismo i ponudio materijalnu pomoć, ali da nisu dobili nikakav odgovor. Nikad nije imao problema s konzumacijom alkohola, kazala je svjedokinja, dapače da je bio vrhunski sportaš, daljinski plivač i stipendist HOO-a.